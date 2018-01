Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia rutiera pe DN1, în zona localitatii Avrig, la kilometrul 283, este blocat pe ambele sensuri, în urma unui accident în care au fost implicate trei autoturisme, anunta Centrul Infotrafic.

- Patru persoane au fost ranite, joi seara, dupa ce o masina si un microbuz cu 16 persoane s-au ciocnit pe Drumul National 4, in judetul Calarasi. Traficul in zona nu a fost afectat de incident.Potrivit politistilor, accidentul s-a produs in comuna Soldanu din judetul Calarasi, la intersectia…

- Doua persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut joi, in jurul orei 17:20, pe DN 74, in localitatea Ampoița. Din primele date, au fost implicate patru masini. Reprezentanții IPJ Alba au transmis ca traficul rutier in zona este ingreunat. Potrivit ISU Alba, cele doua persoane ranite sunt…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1A, la kilometrul 97+400 de metri, in localitatea Lipanesti, judetul Prahova, a avut loc un accident rutier, in care au fost implicate doua autoturisme. Cauza producerii a fost neacordarea de prioritate, impact in urma…

- Accident rutier pe Drumul National 56 A in judetul Mehedinti Traficul este blocat pe DN 56 A, în judetul Mehedinti, în urma unui accident de circulatie produs a iesirea din localitatea Hinova. O persoana a decedat, iar alte opt au fost transportate la spital, dintre care doi copii,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN17, in zona localitatii Pojorata, judetul Suceava, a avut loc un accident rutier pe sensul de mers Vatra Dornei Campulung Moldovenesc, in care a fost implicat un microbuz de transport persoane.Soferul acestuia a pierdut…

- Ieri seara s a produs un accident in judetul Tulcea, in zona Celco. In impact au fost implicate doua autoturisme. Cei care au trecut prin zona au vazut cum arata cele doua automobile, implicate in evenimentul rutier. ...

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Arad, traficul rutier pe DN7 este blocat la iesirea din localitatea Vladimirescu catre Arad, din cauza unui accident in care au fost implicate trei autoturisme si un autocamion.Potrivit informatiilor, o persoana…

- Un elicopter SMURD a fost solicitat, vineri, pentru a prelua un ranit grav, dintr-un accident rutier petrecut intre doua vehicule. Impactul a fost unul frontal si a avut loc pe Drumul National 14, in localitatea Copsa Mica, judetul Sibiu, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un barbat si a pierdut viata, iar alte patru persoane, dintre care trei copii, au fost ranite intr un accident care a avut loc vineri, pe DN 68 A, in zona localitatii Cosevita, la granita judetelor Hunedoara si Timis, a informat ISU Hunedoara conform Agerpres.ro. In accident au fost implicate doua autoturisme…

- Doua persoane au murit si 10 au fost ranite, dupa ce trei masini s-au ciocnit, in localitatea Lugasu de Jos. Printre raniti se numara si trei copii. La fata locului au au intervenit sase autospeciale ale ISU Crisana, un echipaj SMURD Oradea si doua echipaje de la Serviciul Judetean de Ambulanta. Echipajele…

- Un accident rutier intre un autocar cu 27 de presoane si o mașina, in care se afla o persoana, s-a produs in județul Bacau. A fost activat planul roșu de intervenție din cauza numarului mare de persoane implicate.

- Un barbat a murit si alte trei persoane, intre care doi copii, au fost ranite, dupa ce doua autoutilitare s-au ciocnit pe Drumul National 7, in statiunea Calimanesti, judetul Valcea. Traficul rutier este blocat.

- Doua persoane au fost ranite, duminica, intr-un accident rutier petrecut in judetul Olt, in eveniment fiind implicate patru autoturisme in care se aflau noua persoane. Victimele au fost duse la spital pentru ingrijiri medicale. De asemenea, o femeie a facut atac de panica, dar a refuzat transportul…

- Unul dintre autoturismele implicate, in care se afla un barbat și o femeie, a derapat și s-a rasturnat in șanțul de pe marginea șoselei. o alta mașina care venea din spate și in care se aflau doi tineri din Craiova a franat brusc, fiind lovita din spate de un al treilea autoturism, in care se aflau…

- Patru persoane, intre care si un copil in varsta de 10 ani, au fost ranite, sambata seara, in urma unui accident rutier produs in comuna Varias, din judetul Timis, fiind implicate doua masini, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- In urma cu o ora s-a produs un accident rutier grav la intrarea in comuna Harman din judetul Brașov. In urma impactului violent, doi adulti și un copil au murit, iar o a patra persoana este in stare grava.

- In urma cu o ora s-a produs un accident grav la intrarea in comuna Harman din judetul Brașov. Informatiile oferite initial de Adevarul puneau bilantul total al victimelor la șase persoane, patru adulti și doi copii. Dintre victime, doi adulti și un copil au murit, iar o a patra este in stare grava

- Trei adulti si un copil au murit, sambata dupa-amiaza, in urma unui accident petrecut in dreptul localitatii brasovene Harman. Patru masini s-au ciocnit, iar circulatia pe DN11 este blocata.

- Un grav accident de circulatie s-a produs, sambata, pe Drumul National 11, la intrarea in localitatea Harman, judetul Brasov. Doi adulti si un copil au murit, iar o alta persoana este resuscitatta la fata locului.

- Un grav accident de circulatie s-a produs, sambata, pe Drumul National 11, la intrarea in localitatea Harman, judetul Brasov, fiind implicate patru autoturisme. Doi adulti si un copil au murit, iar o alta persoana este resuscitatta la fata locului. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru…

- Un accident rutier s-a produs vineri dimineața in jurul orei 10.00, pe A1, sensul de mers Sebeș-Deva. Trei autoturisme au fost implicate, iar traficul este blocat. SMURD Sebeș și o ambulanța SAJ intervin, vineri dimineața, la un accident rutier pe A1, la km 315, pe sensul de mers Sebeș-Deva, zona Pianu.…

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta dimineata la iesire din localitatea Crucea, judetul Constanta catre Harsova. Din primele informatii in accident au fost implicate o autobasculanta si o cisterna. O persoana este incarcerata. Potrivit ISU Dobrogea, la fata locului intervin doua autospeciale…

- Doua microbuze – unul de transport marfa si unul cu pasageri – s-au ciocnit, miercuri dupa-amiaza, pe Drumul National 7 (Valea Oltului) in judetul Sibiu, trei persoane fiind ranite, informeaza HotNews.ro.

- Echipajele SMURD au intervenit la 34 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, dintre care, la 3 dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj cu ambulanța SMURD de prim ajutor calificat și un echipaj de urgența de la Secția de Pompieri Costești…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unei coliziuni frontale intre un autotren si o autoutilitara, circulatia rutiera pe DN14 Medias ndash; Sibiu este momentan oprita pe ambele sensuri in zona localitatii sibiene Seica Mare.Soferul autoutilitarei a…

- Sase persoane au fost ranite intr-un accident rutier produs duminica pe DN3, in zona localitatii Lehliu, judetul Calarasi, se arata intr-un comunicat al Centrului Infotrafic din Inspectoratul...

- Patru persoane, intre care trei copii, au fost ranite vineri seara intr un accident produs pe DN1 la iesirea din localitatea Mandra, dupa ce o masina s a rasturnat, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Brasov, Luiza Danila citat de Agerpres.ro. Copiii prezentau…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unui accident rutier in care au fost implicate un autotren si un autocamion, ciculatia pe DN2B Buzau ndash; Braila este oprita, pe ambele sensuri, pe raza comunei Balhacu, in judetul Buzau. Potrivit IGPR, se estimeaza…

- In urma cu putin timp, un accident rutier grav a avut loc pe DN 72 Filipestii de Targ, sat Bratasanca. Un autocamion incarcat cu var stins si un autoturism au fost implicate in coliziune.Cele trei persoane aflate in autoturism au ramas incarcerate. Este vorba despre doi decedati, un adult si un minor,…

- Un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme s-a petrecut luni dimineața, in jurul orei 08.00, pe Drumul Național 1, la kilometrul 403, intre Aiud și Teiuș. Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Alba, in zona traficul rutier este ingreunat. In accident au fost implicate…

- Trei persoane au fost ranite in urma unui accident rutier petrecut marti dimineata in judetul Constanta, in eveniment fiind implicate doua autoturisme. Una dintre victime a intrat in stop-cardiorespirator si a fost resuscitata, la fata locului deplasandu-se si elicopterul SMURD, scrie NEWS.RO.Citeste…

- Un grav accident rutier a avut loc, in urma cu cateva minute, pe raza orasului Sinaia, judetul Prahova.Raluca Vasiloae, purtatorul de cuvant al ISU Prahova, a declarat pentru ZIUA de Constanta, ca in evenimentul rutier este implicat un microbuz in care se aflau sapte persoane si doua autoturisme cu…

- Traficul rutier este blocat sambata in zona Moravita in urma unui accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un autotren si in care si au pierdut viata toti cei trei pasageri din autoturism, informeaza Agerpres.ro. Un autoturism s a izbit frontal de un tir, in urma impactului cei trei…

- Ar putea sa va intereseze: Tranzacții frauduloase 6.06.2010 Accident cu racheta la mangalia 10.06.2010 Viteza a ucis din nou 6.06.2010 Neatenția costa 9.06.2010 În urma cu puțin timp, în localitatea Palazu Mare, pe strada Dumbraveni, a avut loc un accident rutier! În urma impactului,…

- În urma cu puțin timp, un accident rutier deosebit de grav a avut loc între localitațile Ovidiu și Mihail Kogalniceanu. Doua mașini s-au ciocnit frontal, o duba și un BMW, rezultând mai multe victime, dintre care doua sunt încarcerate! Din primele informații, doua persoane…

- În urma cu puțin timp, un accident rutier deosebit de grav a avut loc între localitațile Ovidiu și Mihail Kogalniceanu. Doua mașini s-au ciocnit frontal, o duba și un BMW, rezultând mai multe victime, dintre care doua sunt încarcerate! Din primele informații, doua persoane…

- Traficul rutier pe Drumul National 7, in judetul Valcea, este complet blocat, miercuri, din cauza unui accident rutier produs intre un TIR si un autoturism, o persoana fiind incarcerata. Din primele informatii, autoturismul a patruns pe contrasens intr-o curba, din cauza vitezei neadaptate la drumul…

- Trei persoane, printre care si doi copii, au fost ranite sambata dimineata in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, acesta avand loc la iesirea din localitatea Harsova. Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina sambata dimineata…

- Potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea, pompierii au fost solicitati sa intervina sambata dimineata la un accident rutier petrecut la iesirea din localitatea Harsova spre Giurgeni, fiind anuntati ca una dintre persoane este incarcerata. In evenimentul rutier au fost implicate doua masini, intr-una aflandu-se…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca din cauza unui accident rutier in care au fost implicate patru autoturisme, circulatia pe DN1 E68 Brasov ndash; Fagaras este intrerupta pe ambele sensuri la km 190, la iesirea din municipiul Codlea catre Vladeni, in judetul…

- Cinci persoane au ars intr-o masina implicata intr-un grav accident rutier in aceasta dimineata, pe raza localitatii Ilisesti din judetul Suceava. In evenimentul rutier au fost implicate doua vehicule si un camion. Vom reveni cu detalii. (Radio Iasi/ FOTO radioconstanta.ro)

- Cinci persoane au fost rainte in urma unui accident rutier petrecut vineri seara la ieșirea din localitatea Șindrilița, in județul Ilfov. La fața locului s-au deplasat mai multe ambulanțe SMURD. In accident au fost implicate doua autoturisme și un autotren. Cinci persoane au fost ranite in urma unui…

- Un grav accident rutier s-a petrecut, duminica, in jurul orei 13.00, pe Drumul Național 1, in zona sensului giratoriu de la Santimbru. Potrivit poliției au fost implicate trei autoturisme in care se aflau 10 persoane. La fața locului au ajuns echipaje ale SMURD, Ambulanței și IPJ Alba. 9 persoane au…

- Un accident rutier grav s-a produs duminica in jurul orei 13:00, in localitatea Santimbru, in care au fost implicate 3 autoturisme. Din primele informații 10 persoane ar fi implicate in accident. Pentru gestionarea optima a misiunii de salvare, la fața locului au fost dislocate o unitate de terapie…

- Nu mai putin de 15 persoane au fost implicate intr-un accident rutier care a avut loc, duminica, pe DN 59, intre localitatile Voiteg si Jebel. In accident au fost implicate cinci autoturisme si o motocicleta. Dintre cele 15 persoane, doua au avut nevoie de ingrijiri medicale, insa au refuzat transportul…

- Circulatia pe DN 2E, in judetul Suceava, a fost reluata dupa accidentul rutier de aseara. Circulatia pe Drumul National 2E, in judetul Suceava, a fost reluata dupa acidentul rutier de aseara, al carui bilant a ajuns la cinci morti, din cauza ca unul dintre cei patru copii raniti a murit la Spitalul…

- Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) un accident rutier s-a produs in judetul Ialomita, la Urziceni. "Din primele informatii sunt implicate patru autoturisme, in care s-ar afla zece persoane. Mai multe persoane sunt incarcerate", au precizat reprezentantii IGSU. ISU Ialomita…

- Un accident de circulatie in care sunt implicate patru autoturisme s-a produs, duminica, in judetul Ialomita, autoritatile activand Planul rosu de interventie. Din primele informatii, in masini erau zece persoane, unele fiind incarcerate.

- O persoana a decedat si doua sunt in stare de inconstienta, incarcerate in automobile, in urma unui accident rutier produs sambata pe DN65, la Padurea Saru, intre doua autoturisme, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Olt, Alin Basasteanu citat de Agerpres.ro.…