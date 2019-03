Cinci vagoane ale unui marfar au deraiat, in Hunedoara. Circulatia feroviara, pe un singur fir Un incident ce a avut loc joi dimineata a dus la deraierea mai multor vagoane ale unui tren de marfa, ceea ce a facut ca in zona sa se circule pe calea ferata pe un sinfur fir, pe Magistrala 200 Arad-Simeria, pana la rezolvarea situatiei. Problema a aparut la iesirea din Statia CF Zam catre […] Cinci vagoane ale unui marfar au deraiat, in Hunedoara. Circulatia feroviara, pe un singur fir is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

