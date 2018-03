Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontistii din Busteni au intervenit, sambata, pentru recuperarea a doi turisti din Bucuresti care s-au ratacit in Muntii Bucegi, in conditiile in care pe munte este viscol si vizibilitate scazuta, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Peste 2.200 de curse aeriene au fost anulate, miercuri, din cauza viscolului, pe Coasta de Est a Statelor Unite. Cele mai multe curse aeriene anulate sunt pe aeroporturile din Boston, Philadelphia si New York. Administratia Aeronautica Federala (FAA) a comunicat ca aeroporturile Newark si Philadelphia…

- Salvamontistii au avut o interventie contracronometru pe Carp, unde mai multi turisti rataciti au cerut ajutor, informeaza Romania TV. Operatiunea a fost mult ingreunata, deoarece zapada instabila s a incalzit si exista pericol de avalansa.Echipa Salvamont din Sinaia a avut o interventie extrem de dificila…

- Salvamontistii au avut o interventie contracronometru pe Carp, unde mai multi turisti rataciti au cerut ajutor, informeaza Romania TV. Operatiunea a fost mult ingreunata, deoarece zapada instabila s-a incalzit si exista pericol de avalansa. Citeste si O fetita de 10 ani ajuns la spital, dupa…

- DRDP Constanta actioneaza pentru degajarea carosabilului dupa ce, un autotren a ajuns in sant pe autostrada A2, calea 1 Bucuresti Constanta , la kilometrul 73.Potrivit DRDP Constanta, autotrenul a fost proiectat in sant din cauza vantului puternic. Your browser does not support the video tag. ...

- CFR Calatori a anulat miercuri dimineata, la ora 8:00, un numar de 99 de trenuri din cauza ninsorilor abundente si a viscolului, potrivit datelor publicate pe pagina de Facebook a companiei, transmite Agerpres.

- Autoritatile judetului au luat decizia, miercuri dimineata, de a inchide doua tronsoane de drum national din sudul judetului, din cauza conditiilor meteo, din cauza viscolului si lipsei de vizibilitate. De la ora 7.30 este inchis DN2 E85, segmentul dintre municipiul Buzau si Urziceni, si DN 2C, de la…

- Circulatia rutiera pe sensul catre Capitala al autostrazii A2 Constanta - Bucuresti a fost oprita la ora 16.00 la km 193, intre Constanta si Cernavoda. Dupa cateva ore, din cauza viscolului, autostrada a fost inchisa in totalitate.

- Traficul autovehiculelor pe trei segmente de drumuri nationale si pe sapte tronsoane de drumuri judetene din Tulcea este inchis marti dimineata, din cauza viscolului puternic, conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Delta citat de Agerpres.ro. De asemenea, pe alte patru sectoare de drumuri…

- Din cauza viscolului puternic, la aceasta ora (ora 6:00) sunt inchise doua drumuri nationale din judetul Vrancea, respectiv, DN 23B (Maicanesti – Ciorasti) si DN 2N (Bogza – Dumbraveni), potrivit centrului infotrafic. (Radio Iasi/FOTO arhiva economica.net)

- Un autocamion care nu a adaptat viteza la conditiile meteo, din cauza vantului puternic, s a lovit de parapetul median si a fost aruncat in sant, anunta DRDP Constanta. Accidentul s a produs pe Autostrada Soarelui km 74 calea 1 Bucuresti Constanta .In urma evenimentului, nu au rezultat victime.Soferul…

- Cursa aeriana dinspre TelAviv, care ar fi trebuit sa aterizeze, luni, pe Aeroportul Craiova si sa plece spre Koln a fost anulata din cauza viscolului si ninsorii. Aproximativ 140 de persoane au fost afectate, transmite corespondentul MEDIAFAX. Directorul Aeroportului Craiova, Mircea Dumitru,…

- In urma manifestarii fenomenelor meteorologice caracterizate prin viscol, ninsoare abundenta si vant puternic, pana la aceasta ora nu au fost inregistrate victime sau alte situatii care sa puna in pericol comunitatile. Se circula in conditii de iarna pe toate drumurile din judet, au anuntat reprezentantii…

- Circulatia pe doua drumuri nationale din Teleorman a fost oprita din cauza viscolului, iar porturile Midia, Constanta Nord si Constanta Sud-Agigea au fost inchise, scrie news.ro."Din cauza viscolului si pentru a permite utilajelor de deszapezire sa actioneze pentru curatarea carosabilului,…

- Autoritatile din judetul Giurgiu au decis suspendarea cursurilor in toate scolile si gradinitele din judet, masura fiind luata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, in conditiile in care Giurgiu este unul dintre judetele pentru care s-a emis cod portocaliu de viscol si temperaturi foarte…

- Riscul producerii avalanselor in Masivul Ceahlau este maxim, a anuntat, joi, seful Serviciului Public Salvamont din judetul Neamt, Raul Papalicef. Potrivit acestuia, alerta privind producerea unor avalanse a fost ridicata la gradul 5, grad maxim posibil, scrie AGERPRES. Citeste si: DOLIU…

- Scolile din opt localitati din judetul Vrancea au fost inchise joi dimineata deoarece nu sunt alimentate cu energie electrica. Din cauza ninsorii si a viscolului au aparut probleme la reteaua electrica in 17 localitati rurale, aproape 12.000 de oameni fiind afectati de defectiune.

- Vantul puternic creeaza mari probleme in Muntii Fagaras. 20 de turisti au ramas blocati la peste 2.000 de metri la Balea Lac dupa ce functionarea telecabinei a fost oprita din cauza vantului care sufla prea puternic si nu se mai poate urca sau cobori in siguranta. "La Balea nu sunt probleme, chiar daca…

- Peste 600 de turisti au ramas blocati in regiunea Haast din Noua Zeelanda, vineri, din cauza unei furtuni puternice, iar cateva drumuri din tara au fost distruse si mai multe locuinte au ramas fara energie electrica, relateaza site-ul Radio New Zealand.

- Mii de turisti sunt blocati in statiunea elvetiana Zermatt din cauza riscului de avalanse. Traficul rutier si cel feroviar este suspendat, iar autoritatile le-au recomandat oamenilor sa nu incerce sa paraseasca localitatea pe cont propriu.

- Patru sectoare de drumuri nationale din judetele Tulcea si Constanta raman inchise din cauza viscolului si a vizibilitatii reduse, iar pe cinci sectoare se mentin restrictii de circulatie pentru autovehiculele de mare tonaj, a anuntat, joi seara, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…

- Doua drumuri judetene din Vaslui sunt blocate joi din cauza ninsorii abundente si a viscolului puternic, drumarii actionand cu mai multe utilaje, a declarat, pentru AGERPRES, prefectul judetului, Eduard...

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Craiova a ramas fara curent, miercuri dupa-amiaza, timp de aproximativ o jumatate de ora. Medicii au ramas blocati in salile de operatie fara sa isi poata desfasura activitatea, iar alte persoane au ramas in lift, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Circa 600 de pasageri au ramas blocati peste noapte intr-un tren pe coasta Marii Japoniei, dupa ce o furtuna de zapada a adus ninsori abundente in regiune, a informat presa locala vineri, citata de DPA. O persoana a fost dusa la spital si patru au fost luate, dupa ce au acuzat ca li s-a…

- Aproximativ 13.000 de turisti sunt blocati intr-una dintre cele mai cunoscute statiuni de schi din Elvetia, dupa ce caderile masive de zapada au izolat mai multe orase si sate. Toate partiile de schi din statiunea Zermatt au fost inchise si s-au inregistrat, de asemenea, intreruperi ale alimentarii…

- Salvamontistii sibieni intervin sambata, 6 decembrie, pentru recuperarea a sapte turisti blocati in zona de sud a tunelului Balea. Acestia nu pot inainta din cauza avalanselor repetate care se produc pe zona de evacuare. In Muntii Fagaras, la peste 1.800 de metri altitudine, riscul producerii de avalanse…

- Salvamontistii din Busteni intervin, vineri seara, pentru salvarea a doi turisti care au ramas blocati pe munte, in zona Varfului Omu, unde este viscol si vizibilitate scazuta, transmite corespondentul Mediafax.

- Cel puțin 22 de turiști sunt blocați pe Vârful lui Roman, din județul Vâlcea. Noua dintre turiștii blocați sunt copii. La fața locului s-au deplasat deja jandarmii montani. Turiștii au ramas blocați la cabana din cauza viscolului. Starea lor de sanatate este buna, nu…

- Desi sezonul de schi este de abia la inceput iar partiile au fost luate cu asalt de mii de turisti nu cu mult timp in urma, aproape 40 de oameni s-au accidentat pana acum, se arata intr-o postare pe un site de socializare a Serviciului Public Salvamont din Poiana Brasov. Numarul celor care au avut de…

- Salvamontistii din Poiana Brasov au intervenit, luni seara, pentru evacuarea a zece persoane - doi instructori de schi si opt copii cu varste intre 6 si 9 ani - care nu mai puteau cobori din zona Cabanei Postavaru, din cauza intunericului si a cetii

- Conform Salvamont Poiana Brasov, in jurul orei 17:30 o echipa a Salvamont Brasov a fost anuntata prin 112 ca patru persoane - un adult (instructor de schi din alta zona) si trei copii cu varste intre 6 si 8 ani - sunt in imposibilitatea de a cobori, din cauza intunericului si cetii, din zona Cabanei…