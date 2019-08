Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au murit si cel putin zece au fost ranite intr-un furtuna cu fulgere, care a avut loc joi in Muntii Tatra din sudul Polonia, a informat presa poloneza.Multe dintre victime erau turisti care se aflau pe masivul Giewont.

- O furtuna extrem de violenta a provocat cateva decese si a ranit 10 persoane, lovite de fulger, joi, in Muntii Tatra din sudul Poloniei, au anuntat reprezentantii Serviciilor de salvare si interventii montane, citati de AFP. Premierul Mateusz Morawiecki a anunțat ca a plecat in zona."Zece…

- Cel puțin șase persoane au murit, iar alte cinci au fost ranite dupa ce o femeie s-a aruncat in aer intr-o localitate din vestul Ciadului, au anunțat forțele de securitate din aceasta țara, citate de Al Jazeera, potrivit Mediafax.„Șase persoane, printre care și un soldat, au murit”, a declarat…

- Cel puțin 17 persoane au murit in urma inundațiilor provocate de ploile torențiale din Pakistan, au anunțat autoritațile locale, citate de Al Jazeera, potrivit Mediafax.Cea mai mare parte a orașului Karachi, cel mai mare din țara, este inundata. Citește și: Noi declarații facute de…

- Accident rutier pe DN 18 la intersecția spre Mogosa, un autoturism a intrat intr-un copac, mai multe victime sunt incarcerate, intervin echipaje SMURD TIM, EPA si SAJ. Acțiune in derulare. La accidentul de la Mogosa intervine Det BM cu o descarcerare, o autospeciala de stingere, TIM, EPA SMURD și un…