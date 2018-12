Stiri pe aceeasi tema

- Un scandal de coruptie legat de achizitia de tramvaie, troleibuze si autobuze pentru societatea de transport public a capitalei Letoniei, Riga, a adus administratia acestui oras in pragul falimentului, relateaza duminica agentia EFE, potrivit agerpres.ro.citește și: ALERTA Plan ROȘU de intervenție:…

Unitațile sanitare care funcționeaza in subordinea Consiliului Județean Cluj, precum și cele care iși desfașoara activitatea in imobile ce aparțin forului administrativ județean vor asigura...

- Unitațile sanitare aflate in subordinea Consiliului Județean Cluj precum și cele care iși desfașoara activitatea in imobile ce aparțin forului administrativ județean vor asigura permanența pe intreaga durata a sarbatorilor ce se apropie, respectiv Sfantul Andrei și Ziua Naționala a Romaniei, obiectivul…

- Veste buna pentru locuitorii satului Truseni. De astazi, acestia se vor putea deplasa spre Chisinau, cu troleibuze de ultima generatie. Transportul va circula zilnic, incepand cu ora 5 dimineata si pana seara la ora 22:00.

- Plenul Camerei Deputaților a modificat, miercuri, legea educației naționale astfel incat unitațile didactice de invațamant preuniversitar vor asigura fiecarui elev un spațiu special pentru depozitarea manualelor.„Unitațile didactice de invațamant preuniversitar asigura fiecarui elev un spațiu ...

- La inițiativa primarului Catalin Cherecheș, Consiliul Local al Municipiului Baia Mare, intrunit in ședința extraordinara in data de 08.10.2018, a adoptat Hotararea nr. 535/2018 privind eliberarea gratuita a cardurilor pentru elevii care domiciliaza in Baia Mare și frecventeaza cursurile instituților…

- Fisura care a provocat la sfarsitul lunii august depresurizarea capsulei rusesti Soyuz MS-09 care asigura transportul spre Statia Spatiala Internationala (ISS) a fost provocata in mod intentionat, avand in vedere ca o ancheta ulterioara a