Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, intre orele 06.30-11.00, polițiști din cadrul Poliției municipiului Dej și Secției 5 Poliție Rurala Dej, cu sprijinul polițiștilor din cadrul Serviciului Criminalistic, Serviciului pentru Acțiuni Speciale și Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au desfașurat activitați de verificare…

- Pentru a verifica legalitatea desfasurarii operatiunilor cu articole pirotehnice de catre persoanele fizice si juridice in perioada sarbatorilor de iarna, in cursul zilei de ieri, polițiști din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au efectuat un control pe raza muncipiului Ploiești.…

- La data de 10 decembrie a.c., politisti din cadrul Biroului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au identificat un barbat, de 49 de ani, din comuna Licurici, care a detinut, fara drept, o arma letala, dupa expirarea valabilitatii permisului de arma, acesta neprezentandu-se la structura de politie…

- Pana pe 7 ianuarie 2019 aceștia vor efectua, sub coordonarea Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, controale in complexele comerciale, piețe și targurile identificate pe raza județului Vaslui, pentru verificarea legalitații operațiunilor…

- La data de 03 decembrie a.c, politisti din cadrul Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, s-au sesizat cu privire la faptul ca un barbat, de 36 de ani, din comuna Glogova, administrator al unei intreprinderi individuale, din Motru, ar fi expus spre comercializare, in cadrul unui punct…

- Un barbat din China este cercetat de polițiștii gorjeni dupa ce a scos la vanzare artificii deși nu avea autorizație. Tanarul s-a ales acum cu dosar penal pentru comercializarea de produse pirotehnice, fara drept. „La data de 22 noiembrie, politistii din cadrul Biroului Arme, Explozivi și Substanțe…

- Duminica, in jurul orei 12, politisti din cadrul Sectiei nr. 1 Ploiesti au depistat in oborul din municipiu o femeie care comercializa sapte cutii cu produse pe baza de amestec pirotehnic, categoria F1, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie Prahova. In cauza a fost intocmit un dosar penal sub…

- Polițiști din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase au acționat ieri pe raza municipiului Ploiești, in scopul descoperirii si combaterii faptelor de natura penala privind respectarea prevederilor legale referitoare la materiile explozive. Astfel, la punctul de lucru al unei societați…