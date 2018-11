Cinci tineri sălăjeni sunt înscriși în cursa pentru “Voluntarul anului 2018″ Crucea Roșie Romana a dat startul la votul public din cadrul „Galei Naționale a Voluntarilor Crucii Roșii Romane 2018”, ediția a II-a, un proiect inițiat de catre tinerii voluntari ce are ca obiectiv promovarea și recunoașterea meritelor voluntarilor de Cruce Roșie. Campania de vot se deruleaza in perioada 24-29 noiembrie, la cinci categorii. Salajenii pot intra, așadar, pana joi, pe site-ul Crucii Roșii, sa-și voteze favoritul. Structura județeana a organizației a intrat in aceasta competiție cu cinci voluntari. Crucea Roșie Romana a inceput, zilele trecute, campania de vot public pentru… Citeste articolul mai departe pe magazinsalajean.ro…

Sursa articol: magazinsalajean.ro

