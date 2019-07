Stiri pe aceeasi tema

- Un accident s-a produs duminica seara, pe Transfagarașan, intre Balea Lac și Balea Cascada. O mașina a cazut 100 de metri intr-o rapa. Cinci oameni erau in automobil. Conform datelor actualizate, e vorba despre tineri cu varste intre 18 - 20 ani, care au fost raniți, dar au scapat miraculos.

- Cinci persoane au fost ranite, duminica seara, intr-un accident produs pe Transfagarașan intre Balea Lac si Balea Cascada. Din primele informatii, se pare ca o masina s-a rasturnat intr-o prapastie pe Transfagarasan. Pentru salvarea victimelor intervin pe langa echipaje salvamont din Argeș și Sibiu…

- Patru tineri romani au fost grav raniți intr-un accident rutier petrecut azi la Pellegra, in apropiere de Cremona, in Italia. Mașina in care se aflau cei patru tineri (cu varsta de 15, 18, 23 și 27 de ani), un Fiat Stilo, a parasit partea carosabila, a lovit un stalp de electricitate și a ajuns intr-un…

- A fost momentul in care un alt camionagiu a intrat in plin in autoturismul din care tocmai coborasera doi agenti de politie. In vreme ce ei au reusit sa se salveze de impact sarind in lateral, soferul TIR-ului care avea pana nu a mai putut avea vreo reactie, noteaza observator.tv. Ce s-a intamplat…

- Doi motociclisti au fost raniti, sambata seara, pe DN 7 C, Transfagarasan, de o soferita de 23 de ani din Timis care urca la Balea Lac. Accidentul s-a produs intre Cartisoara si Balea Cascada, unde autoturismul a patruns pe contrasens, lovind motociclistii care circulau regulamentar. Purtatorul…

- Un accident rutier s-a produs duminica, in jurul orei 14,15 pe șoseaua Gherla – Dej, aproape de Nima. La locul accidentului au intervenit echipaje medicale de ambulanța, SMURD și pompierii de la Detașamentul din Dej. Din primele informații, o mașina marca Volkswagen inmatriculata in județul Maramureș,…

- Imagini cutremuratoare. Accident teribil : Doi tineri au murit, masina lor s-a rupt in doua.video+foto Doi tineri au murit si un alt prieten al lor este in stare extrem de grava la spital, dupa un accident teribil ce a avut loc in Tulcea. Masina lor s-a rupt in doua, dupa ce a intrat violent intr-un…

- Un cetatean turc cu domiciliul in Arad, in varsta de 44 ani, a condus un autoturism Fiat, inmatriculat in Hunedoara, din direcția Sibiu – Ramnicu Valcea, pe DN7, iar la kilometrul 229, intr-o curba la stanga, din cauza vitezei, a ...