- Cinci persoane au murit si sapte au fost ranite grav, în timpul noptii de sâmbata spre duminica, în urma unui accident între trei masini, produs pe Drumul European 581, în zona localitatii Badeana, judetul Vaslui.

- Potrivit ISU Vaslui, accidentul s-a produs pe Drumul European 581, pe raza localitatii Badeana, fiind implicate trei autoturisme. „La sosirea echipajelor de interventie, au fost gasite 12 victime dintre care opt erau incarcerate. Dintre victimele incarcerate, patru persoane au fost gasite decedate.…

- Doi romani au arși de vii, in estul Londra, in urma unui incendiu devastator. Unul dintre barbați a murit, in timp ce celalalt este in stare de grava. Din primele informații, ar fi vorba despre un incendiu intenționat, pentru care doi suspecți au fost deja arestați, sub suspiciunea de crima.

- Una dintre victimele accidentului rutier produs sambata dimineata pe DN7, in localitatea Caineni, a murit, au anuntat reprezentantii ISU Valcea. Potrivit acestora, in urma coliziunii dintre un autoturism...

- Doua dintre cele trei victime ale accidentului produs, miercuri, pe DN66, în localitatea Bretea Streiului, judetul Hunedoara, au murit. În accident au fost implicate doua masini, care s-au lovit frontal, dupa o depasire neregulamentara.

- Trei romani au murit si alti patru au fost grav raniti sambata dimineata dupa ce autoturismul in care se aflau a intrat in coliziune cu camion pe o autostrada din nord-estul Frantei, informeaza surse concordante citate de France Presse. Accidentul s-a produs in jurul orei 04.15 GMT pe o autostrada din…

- Imagini tragedie in Sambata Mare. O FAMILIE DISTRUSA. Doi copii de 11 luni si 5 ani au murit intr-un grav accident rutier. Mama si tatal lor in stare grava.FOTO Un grav accident rutier a avut loc sambata dimineața, la ieșire din Huedin, la Podul Vinerii, in județul Cluj. Doi copii, de 11 luni și 5 ani,…

- Potrivit ISU Cluj, doua persoane au ramas încarcerate în urma unui accident teribil petrecut la Bobâlna, sâmbata dimineața, în jurul orei 07:30. Astfel, o autospeciala și un echipaj SMURD din Detașamentul de Pompieri Dej, respectiv doua echipaje SAJ au ajuns în…