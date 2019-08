Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanța Comisiei Europene in Romania transmite ca serviciul științific intern al Executivului european nu a primit niciun avertisment in ultimele 24 de ore de la vreuna din cele 5.000 de stații europene specializate in detectarea nivelului de radiații gama, potrivit mediafax."Precizari…

- Sase state membre UE si-au exprimat dorinta de a primi o parte dintre cei 147 de migranti care se afla la bordul navei umanitare a ONG-ului spaniol Proactiva Open Arms, care se afla de joi in largul Insulei italiene Lampedusa, a anuntat joi premierul italian Giuseppe Conte, relateaza Reuters si AFP.”Franta,…

- Sase tari din Uniunea Europeana sunt dispuse sa primeasca o parte din cei 147 de migranti imbarcati pe nava umanitara a organizatiei neguvernamentale spaniole Proactiva Open Arms, aflata in prezent in fata insulei italiene Lampedusa, intr-un moment in care autoritatea ministrului de interne italian…

- Sam Turner, șeful misiunii de salvare a migranților din Marea Mediterana a organizației Medici fara Frontiere, a declarat ca migranții care ajung în Libia traiesc în „condiții groaznice” și respinge propunerea ca cei salvați din Mediterana sa fie trimiși înapoi în…

- Ministrul de interne italian Matteo Salvini i-a cerut sambata actorului american Richard Gere sa-i gazduiasca "in vilele sale" pe cei 160 de migranti aflati la bordul unei nave care apartine organizatiei neguvernamentale spaniole Open Arms si care asteapta ca o tara europeana sa le permita accesul…

- "Vom intra în Italia daca vom avea probleme serioase la bord", a spus Oscar Camps, fondatorul ONG-ului Open Arms, vorbind despre înasprirea noii legi de securitate, la Catalunya Radio. Nava Open Arms se afla de sase zile în Marea Mediterana, în asteptarea unui port…

- O țara fara granițe securizate va fi intotdeauna o țara vulnerabila, lipsita de protecție in fața celor care vor dori sa-i incalce pragul cu forța, sa obțina profit fara sa-i dea nimic la schimb sau pur și simplu sa-i foloseasca pamantul ca spațiu de tranzit ca și cum i s-ar cuveni. Problema frontierelor…

- Marina militara malteza a anuntat joi ca a salvat 75 de migranti in Marea Mediterana, in timp ce alti 103 au debarcat miercuri noaptea pe insula italiana Lampedusa, transmite AFP, titreaza Agerpres. Migrantii salvati urmau sa fie debarcati in Malta. In paralel, Inaltul Comisariat al ONU pentru refugiati…