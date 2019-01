Cinci stațiuni europene cu ape termale de vizitat în vacanța de iarnă Pe timpul lunilor de iarna, atunci cand Europa este cuprinsa de valul de frig, mai exista locuri unde ne putem rasfața la caldura. Aceste locuri sunt izvoarele termale unde ne putem petrece vacanțele de iarna nu doar sa ne lasam alintați de imbrațișarea calda a apelor. Calitațile curative ale acestor izvoare sunt incontestabile și sunt folosite in tratamente variate de la, reumatisme, infertilitate sau boli de piele. Mai jos va prezentam cinci din cele mai populare bai termale din Europa. 1. Laguna Albastra, Spa geotermal din Islanda In aceste bazine cu apa geotermala veți gasi alinare pentru… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

