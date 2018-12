Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a intensificat negocierile cu autoritațile de la Washington pe tema eliminarii vizelor. Discuțiile au avut loc in contextul in care ca Statele Unite mențin in continuare vizele obligatorii pentru cetațenii din cinci state membre ale Uniunii Europene, inclusiv pentru cetațenii romani.…

- În zece state membre se înregistreaza o rata de supraaglomerare pentru tineri mai ridicata decât media UE. Printre ele, sapte tari (Slovacia, Letonia, Polonia, Croatia, Ungaria, Bulgaria si România) au raportat anul trecut ca mai mult de jumatate din populatia lor tânara…

- Comisia Europeana a publicat pe 21 noiembrie, pachetul de toamna care lanseaza Semestrul European 2019. Acesta stabilește prioritațile economice și sociale ale UE pentru anul 2019 și cuprinde Analiza Anuala a Creșterii, masuri in cadrul Pactului de stabilitate și creștere, avize pentru planuri bugetare,…

- "Noi facem parte din tabara mai prudenta", a declarat Orban referindu-se la statele membre ale UE care nu au adoptat inca moneda unica. "Vrem sa facem parte integral din comunitatea europeana, dar in acelasi timp ramanem deschisi spre alte regiuni si comunitati. De asemenea, acest deziderat…

- Un draft al raportului MCV ce va fi facut public marti de Comisia Europeana, consultat de G4Media.ro, arata ca evaluarea Bulgariei va fi mult mai buna decat a Romaniei. Executivul comunitar va arata ca Romania a indeplinit doar doua din cele 12 recomandari (referitoare la Sistemul Prevent al Agentiei…

- Un raport al Comisiei Europene a analizat toate statele membre ale UE și a lansat un "avertisment timpuriu" celor 14 state membre (Romania, Bulgaria, Polonia, Ungaria, Grecia, Croația, Portugalia, Slovacia, Spania, Ci...

- Tarile Uniunii Europene au pierdut in 2016 venituri de aproape 150 de miliarde de euro din Taxa pe Valoare Adaugata (TVA), potrivit unui studiu publicat vineri de Comisia Europeana. Asa-numitul "deficit de incasare a TVA-ului" indica diferenta dintre veniturile din TVA preconizate si suma…

