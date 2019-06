Stiri pe aceeasi tema

- Cantaretul Mihai Constantinescu, in varsta de 73 de ani, a suferit un nou stop cardiac, al treilea, la Spitalul Floreasca din Capitala. Conform medicilor, marele artist este in moarte cerebrala. In plus, el a suferit și o hemoragie puternica. Mihai Constantinescu este conectat la aparate, iar familia…

- Deputatul liberal Dan Vilceanu a anunțat ca va cere ministrului Sanatații, Sorina Pintea, sa-i puna la dispoziție raportul intocmit de Corpul de Control, luna trecuta, la Spitalul Județean de Urgența (SJU) Tg-Jiu. Vilceanu e contrariat de faptul ca, la finele lunii martie, cand a vizitat…

- Pe data de 7 aprilie, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a efectuat un control inopinat la Spitalul Judetean de Urgenta Constanta. Ulterior controlului, conducerea SCJU "Sf. Apostol Andreildquo; Constanta a efectuat o ancheta interna. Conform legislatiei in vigoare, s au luat urmatoarele masuri: incetarea…

- Pe data de 7 aprilie, ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a efectuat un control inopinat la Spitalul Judetean de Urgenta Constanta. Ulterior controlului, conducerea SCJU "Sf. Apostol Andreildquo; Constanta a efectuat o ancheta interna. Conform legislatiei in vigoare, s au luat urmatoarele masuri: incetarea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, spune ca ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, face controale in spitale dupa ce el i-a cerut acest lucru, atunci cand a fost internat intr-o unitate privata.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, spune ca ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, face controale in spitale dupa ce el i-a cerut acest lucru, atunci cand a fost internat intr-o unitate privata.„M-au acuzat ca am fost internat la spital privat. M-am dus dupa medic, doctorul Cazacu. Am incredere…

- Cele 3 spitale regionale co-finanțate din fonduri europene - Cluj, Iași și Craiova - "se vor construi, indiferent de polemica din jurul lor", a declarat, marți, ministrul Sanatații, Sorina Pintea, intr-o conferința de presa pe aceasta tema susținuta impreuna cu

- Unitati sanitare cu probleme Ministrul sanatatii, Sorina Pintea, spune ca va propune retragerea acreditarii pentru Spitalul Judetean din Ploiesti si pentru un corp de cladire al unitatii sanitare cu paturi din Târgu Jiu. Aceasta decizie vine în urma controalelor, pe care…