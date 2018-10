Stiri pe aceeasi tema

- Noua persoane, dintre care patru copii, sunt transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu desi nu au fost ranite, ci doar pentru a nu suferi din cauza frigului, in urma coliziunii intre un microbuz si un autoturism pe DN14 la Sura Mare, a anuntat ISU Sibiu citat de Agerpres.ro. Ambulanta…

- Mai multe echipaje SMURD au intervenit, miercuri, la Liceul de Industrie Alimentara din Sibiu, pentru a acorda ajutor medical mai multor elevi care au suferit iritatii ale cailor respiratorii, in urma pulverizarii unei substante iritante.

- Sase persoane, intre care doi copii de 2 ani, au ajuns la spital, in noaptea de vineri spre sambata, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat in afara soselei, pe un drum din judetul Sibiu, din cauza ca soferul masinii a adormit la volan.

- Cupa E.ON Kinder 2018 a debutat marti, 21 august, si reuneste peste 120 de echipe de la cele mai prestigioase cluburi din tara: Brasov, Cluj, Sibiu, Ilfov, Suceava, Valcea, Maramures, Harghita, Dolj, Alba, Bacau, Gorj, Timis, Mures, Arges, Sala...

- Pe DN 1 la km 287+100m in afara localitații Bradu, un barbat in varsta de 44 ani, aflat in tranzit, in timp ce conducea un autoturism din direcția Brașov catre Sibiu, nu a pastrat o distanța de siguranța fața de autoturismul care circula in fața lui. Read More...

- 16 copii si tineri de la Asezamantul de Copii ,,Sfantul Ierarh Leontie" din Radauti au participat, in perioada 6 – 14 iulie, la o tabara de pictura desfasurata la pensiunea ,,Poliana" din Bazna (judetul Sibiu). Totul a fost posibil prin generozitatea Asociatiei ,,Steaua ...

- Peste 200 de persoane au fost evacuate din localitatea Boian, din care 50 de copii care innopteaza la rude, zeci de case si sute de hectare de teren au fost distruse din cauza inundatiilor care au avut loc luni in judetul Sibiu, arata un prim bilant dat publicitatii de catre Inspectoratul pentru…