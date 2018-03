Cinci SOLUȚII simple pentru îmbunătățirea VIEȚII SEXUALE Disfunctia erectila si alte probleme menite de a crea disconfort in viata sexuala pot fi ameliorate si, uneori, chiar tratate cu ajutorul unor solutii simple care tin de un stil de viata sanatos. Statisticile arata ca peste un milion de romani sufera din cauza acestei afecțiuni, insa doar 1% se prezinta la medic din varii motive, care pornesc de la rusine si pana la factorul financiar.... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Femeile din Baia Mare supuse abuzurilor fizice au de acum inainte protectori profesionisti. Firma de securitate Sica Guard le ofera gratuit servicii de monitorizare si interventie baimarencelor care sunt victime ale violentei domestice. Parteneri ai campaniei sunt SPAS Baia Mare si asociatia ASSOC Baia…

- „Istoria ramane cea mai frumoasa poveste”, spune istoricul Adrian Cioroianu, iar buzoianul Alexandru Marghiloman pare a fi cel mai bun exemplu. Incepand de la averea sa fabuloasa, care avea sa se faramiteze incredibil dupa moartea lui, continuand cu rolul sau deosebit de important in Unirea Basarabiei…

- Instalatiile de aer conditionat sunt importante atat pentru confortul pasagerilor, cat si pentru siguranta acestora, deoarece un sofer care conduce avand in habitaclu temperaturi ridicate este supus unui stres suplimentar, oboseste mult mai repede si atentia ii este afectata.

- Lansat de un cunoscut producator de suplimente alimentare din Europa, acesta este accesibil gratuit și ofera un plan personalizat pentru un stil de viața mai sanatos. Pe langa suportul pentru o viața sanatoasa pe care il ofera clienților sai prin suplimentele alimentare pe care le produce, compania…

- Eckhart Tolle este unul dintre cei mai populari filozofi ai vremurilor noastre, care pune in cuvinte simple, experiente spirituale ce pareau inaccesibile pentru marea majoritate a oamenilor. Cuvinte simple, dar...

- Maria Constantin a inceput un nou capitol in viața, dupa cum marturisește chiar ea, iar pasul hotarator ii umple sufletul de fericire. Dupa desparțirea de Marcel Toader, care a incercat sa-și puna și o amprenta negativa asupra imaginii ei publice, nu doar una benefica, solista a fost nevoita sa se concentrezse…

- Viata lor e ca un spectacol de circ, iar toate grijile sunt tratate cu mult umor. Este vorba despre sotii Marcel si Rima Ursu, care acum 28 de ani au imbracat masca de clovn, iar de atunci, principala lor ocupatie este cea de a aduce zambetul pe buze.

- Portretul etern al femeii dorite de catre un barbat este alcatuit din 4 tipuri de caractere, considera psihologul Lenke Iuhos. Mai mult decat atat, aceste categoriile arata mai degraba modul in care se vad femeile, fiecare femeie poate adopta in decursul vietii toate dimensiunile, insa intotdeauna exista…

- Faptul ca acum esti o femeie puternica inseamna ca in viata anterioara ai fost blanda si timida. Pentru ca acum ai mult tupeu si stii ce vrei, in viata ta trecuta erai o tanara din patura burgheza din Marea Britanie si te-ai iubit cu un avocat din Londra, care era cam absent si te insela.

- Un grup de elevi de la Scoala Gimnaziala Jariștea au oferit cadouri cu ocazia zilei de 8 martie, beneficiarelor Centrului Social Multifuncțional Jariștea. Elevii au fost indrumați de profesoarele Ioana Roșu si Elena Patrunjel si le-au oferit doamnelor varstnice martișoare dulci și muzicale, dar și flori.…

- In mod curent, Enceladus este cel mai bun candidat pentru savantii care cauta ingredientele vietii. Un nou studiu al cercetatorilor de la Universitatea din Viena arata ca microorganismele pot exista pe satelitul lui Saturn, hranindu-se cu metan.

- Portretul etern al femeii dorite de catre un barbat este alcatuit din 4 tipuri de caractere, considera psihologul Lenke Iuhos. Mai mult decat atat, aceste categoriile arata mai degraba modul in care se vad femeile, fiecare femeie poate adopta in decursul vietii toate dimensiunile, insa intotdeauna exista…

- In mod curent, Enceladus este cel mai bun candidat pentru savantii care cauta ingredientele vietii. Un nou studiu al cercetatorilor de la Universitatea din Viena arata ca microorganismele pot exista pe satelitul lui Saturn, hranindu-se cu metan.

- Cercetatorii sustin ca descoperirea vietii extraterestre ar putea fi primita cu bratele deschise de catre umanitate. Desi posibilitatea existentei ''vietii extraterestre'' a provocat mereu discutii, pana in prezent nu a fost analizat modul...

- Nu este nevoie decat de o plimbare de 30 de minute cu cainele prin parc sau o ora de activitati usoare in gradina sau prin curte si riscul de mortalitate scade cu 17%. Este concluzia la care au ajuns...

- Recent, la Craiova, cu ocazia dezbaterii bugetului de cheltuieli al orașului pe anul 2018, primarului Mihail Genoiu i s-a pus din nou in vedere organizarea unui referendum impotriva centralei nucleare de la Kozlodui și a investițiilor pe care bulgarii le fac acolo, scrie Gazeta de Sud . Luminița Simoiu,…

- In functie de mediul in care ne nastem si traim, in functie de experientele noastre de viata si de modul in care le integram, ne costruim de-a lungul timpului o norma de conduita, un cod moral propriu, mai mult sau mai putin asemanator cu al celorlalti. Printre acestea, vinovatia este acel sentiment…

- Reforma electorala a fost si este una dintre prioritatile majore ale USR. Dupa reducerea numarului de semnaturi necesare candidaturilor si a pragurilor electorale, USR propune acum imbunatatirea votului prin corespondenta."Ideea pe care am mers este extinderea acestei modalitati alternative de vot si…

- Viața unui barbat de 41 de ani a fost salvata sambata, la Institutul de Boli Cardiovasculare, printr-o intervenție chirurgicala de finețe. Din pacate, astfel de intervenții se fac doar sporadic, pentru ca nu exista un program național care sa le finanțeze, deși sunt vitale pentru pacienții cu rupturi…

- La trei saptamani dupa ce a disparut din lumea celor vii, fratele meu Billy m-a trezit la rasaritul soarelui si a inceput sa-mi descrie ce s-a intamplat cu el dupa moarte. La inceput am crezut ca durerea pierderii sale imi joaca feste. Insa, pe masura ce fratele meu a inceput sa-mi dezvaluie secretele…

- Mihai Neșu a vorbit despre cum i s-a schimbat viața in ultimii ani, cu ajutorul credintei. Maria, fosta sotie a lui Mihai Nesu, a ajuns in AMERICA. Uite cum arata si cu ce ocupa ACUM "Mi-am dorit toata viata sa fiu fotbalist. A fost dorinta mea cea mai mare. Accidentarea m-a ajutat…

- Tatal lui Feli Donose a murit, iar artista trece acum prin momente cumplite. Aceasta și-a anulat toate concertele din perioada urmatoare. Cei doi nu au vorbit timp de sase ani, dupa cum a declarat recent intr-un interviu.

- Barbații ar trebui sa se considere cu adevarat norocoși daca au alaturi o femeie care sa le poarte de grija, sa-l iubeasca necondiționat. Totuși, sentimentele nu sunt reciproce mereu și pentru a ajunge la inima persoanei pe care ți-o dorești in viața ta, trebuie sa faci anumite lucruri pentru a-i demonstra…

- Consiliul Județean Vrancea a apelat la consultanța externa pentru implementarea proiectului „Consolidare, restaurare și punere in valoare Muzeul Vrancei – Cladirea Tribunalului Județean”, deoarece organismele europene care au avizat Ghidul de finanțare au apreciat ca fiind necesara…

- Asa cum fiecare om este unic, la fel de unic este Numarul sau de Destin – dupa care se fac majoritatea predictiilor numerologice – dar si Numarul Soarelui sau. Numarul Soarelui ne influenteaza, ghideaza sau afecteaza permanent. In numerologie, o data ce o persoana se naste intr-o anumita zi din luna…

- Florin Morariu, românul erou din Londra, a acordat un interviu pentru publicația britanica Daily Mail. Acesta a spus ca în continuare se teme pentru viața lui și ca statul britanic l-a abandonat. Florin Morariu le-a relatat jurnalișitlor ca a cerut protecție de…

- Asociatia Romana pentru Smart City si Mobilitate, liderul industriei Smart City, organizeaza joi, 29 martie 2018, cea de-a doua editie a evenimentului cu participare internationala - Smart City Urban Projects. Evenimentul este gandit ca o platforma directa de vanzare intre cei care dezvolta si integreaza…

- Calitatea vietii este in stransa legatura cu modul de raportare asupra ei. Viata in sine nu are nici o calitate. Viata pur si simplu este. Calitatea este o premisa. Premisa prin prisma careia se face raportul cu viata determina calitatea vietii in ansamblul sau, determina starea, gandul si emotia zilei.Asupra…

- Medicul specialist gastroenterolog Andrei Groza face parte din noua generație de cadre medicale, generație in care ne punem speranțele ca va schimba, puțin cate puțin, din imaginea medicului “zeificat”, la care se poate ajunge doar apeland la relații sau, evident, cu “plicul”. L-am cunoscut deloc intamplator,…

- Sfantul Antonie cel Mare a fost de neam egiptean si a invatat credinta crestina de la parintii si de la bunicii sai. A trait pe vremea imparatilor Diocletian si Maximian, ajungand pana in zilele bine credinciosului imparat Constantin si ale fiilor lui. Si dedandu-se vietii pustnicesti, atat de mult…

- Doua roci spatiale care s-au prabusit pe Pamant in 1998, dupa ce s-au aflat in centura de asteroizi a Sistemului Solar timp de miliarde de ani, detin doua trasaturi comune. Sunt primii meteoriti descoperiti pana in prezent care contin...

- Testul Ingerului este un test simplu, care se bazeaza foarte mult pe personalitate și pe intuiție, scrie divahair.ro. Astfel, alegand o imagine care te atrage cel mai tare, poți afla ce te așteapta in acest an și care sunt schimbarile care vor aparea in viața ta. Ești curioasa cum se va schimba viața…

- Un val de sinucideri a lovit Aradul in ultima perioada. Cinci persoane și-au pus capat zilelor in ultimele doua saptamani și, se pare, cauza principala a fost depresia. Acest lucru ne-a facut sa incercam sa aflam care sunt cauzele depresiei, cum se manifesta, dar și cum se poate trata. Psihologul Ana…

- Cercetatorii de la Universitatea York au mers in regiunile arctice si antarctice pentru a studia prezenta microbilor si au observat ca exista microorganisme a caror activitate metabolica a lasat urme particulare in zapada.

- Daca pana acum nu ai stat extraordinar din punct de vedere financiar, dar inca mai ai sperante ca vei castiga la Loto, iata ca astrele iti spun tot ce trebuie sa stii despre acest lucru. Cati bani vei face in functie de zodia in care te-ai nascut:

- Fiecare femeie a ajuns, mai devreme sau mai tarziu, in acel punct in viața in care s-a intrebat: “dar de ce fac eu asta?“. Fara sa iți dai seama, viața ta este dominata mai mult de rutina, decat de decizii spontane, pentru ca ceea ce cunoști nu te poate surprinde. Sunt insa lucruri care, odata lasate…