Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Giurgiu au depistat patru cetateni turci care au incercat sa intre ilegal in Romania, folosind carti de identitate eliberate de autoritatile bulgare, ce apartineau altor persoane. In data de 16.01.2019, in jurul orei 18,50, la Punctul de Trecere a Frontierei…

- Consilierul american pentru securitate nationala John Bolton a afirmat vineri ca discutiile dintre armata americana si cea turca referitoare la kurzi si Siria vor continua saptamana viitoare, in speranta obtinerii de rezultate acceptabile pentru ambele parti, relateaza agentia Reuters, potrivit agerpres.ro.Citește…

- Fortele militare turce sunt hotarate sa treaca la est de raul Eufrat in nordul Siriei cat de curand posibil, a declarat ministrul de externe al Turciei, Mevlut Cavusoglu, citat marti de cotidianul Hurriyet, informeaza Reuters.

- Mevlut Cavusoglu, ministrul turc de Externe, a declarat vineri ca saluta decizia Statelor Unite de a-si retrage trupele din Siria si ca Administratia de la Ankara va ajuta coordonarea retragerii, relateaza Reuters.

- Autoritatile germane anunta ca politia perchezitioneaza o moschee din Berlin intr-o ancheta privnd imamul acesteia, pe baza suspiciunii ca a strans sume de bani pentru a sustine un luptator islamic din Siria, relateaza Associated Press.

- Trei cetateni bulgari au fost arestati pentru furt de criptomonede in valoare de aproxiamtiv cinci milioane de dolari, au anuntat luni ministrul de Interne si biroul procurorului general din Bulgaria, relateaza site-ul agentiei Reuters, potrivit Mediafax.Politia a confiscat criptomonede in…

- Banca Nationala a Bulgariei a anuntat, luni, ca 10 din cele 22 de banci comerciale din tara vecina vor trebui sa isi constituie rezerve suplimentare de capital, in conditiile in care autoritatile de la Sofia intentioneaza sa adere la zona euro, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Banca Centrală…

- Putin, Merkel, Macron si Erdogan au subliniat, sambata, intr-un summit la Istanbul, importanta mentinerii acordului de incetare a focului in Siria si au spus ca un comitet pentru crearea unei noi Constitutii ar trebui sa fie intrunit pana la sfarsitul anului, potrivit Reuters.