Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de soferi au fost amendati, miercuri, in cadrul unei actiuni organizate de politistii din Baia de Aries, pe DN 75, pentru prevenirea accidentelor cauzate de viteza excesiva sau neadaptata la conditiile de drum. Au fost verificate peste 70 de autovehicule si au fost aplicate 45 de sanctiuni contraventionale.…

- Daniel Metz: O sa imbunatațim oferta pentru echipa de volei feminin CEO-ul NTT Data iși dorește ca echipa sponorizata de compania IT sa aiba o creștere naturala, bazata pe jucatoare autohtone. Metz promite bani mai mulți la volei, dar vrea doar jucatoare din România. "Ținta noastra a fost…

- Geta Caragiu, sora marelui actor Toma Caragiu, a incetat din viața la varsta de 88 de ani. Anunțul a fost postat pe Facebook de Societatea de Cultura Macedo-Romana. "Am aflat cu tristețe ca a trecut la cele...

- Un eveniment rutier demn de o cascadorie hollywoodiana a avut loc vineri dimineața pe DN 65 B, la limita cu Autostrada A1. Un autoturism BMW a avut o tentativa de intoarcere pe linie continua și a fost lovit de o duba, care s-a rasturnat. Un echipaj medical de intervenție mobila a ajuns la fața locului,…

- ”Daca nu apar complicații, speram ca Miha sa poata reveni la antrenamentele echipei în 2-3 saptamâni. Suntem optimiști, întrucât intervenția chirurgicala a fost una laparoscopica, speram sa nu avem parte de complicații” a declarat kinetoterapeutul Universitații,…

- Religia ortodoxa ne indeamna sa ne inchinam mereu, acest gest ne va feri de cele rele și va atrage norocul in casa noastra.Fie ca suntem la masa, seara inainte de culcare sau atunci cand trecem pe langa o biserica, este bine sa ne inchinam si sa facem semnul crucii. Dar, ce se intampla daca nu te inchini…

- O jurnalista din Iași a murit in condiții suspecte! Alina Cozma, ce avea doar 40 de ani, a fost gasita fara suflare, in locuința sa din localitatea Cotnari. Langa trupul neinsuflețit se afla un televizor. ”Arma” crimei, spun unele surse. Polițiștii au fost solicitați ieri dimineața sa vina la casa femeii,…

- Comertul cu amanuntul a franat usor in ianuarie, potrivit datelor transmise luni de reprezentantii Institutului National de Statistica. De la o crestere de peste 13% in decembrie 2017 (fata de decembrie 2016), ianuarie 2018 a adus o incetinire a cresterii, pana la putin peste 11% (fata de ianuarie…

- Incendiul a izbucnit la o vulcanizare aflata langa o fabrica de bere, de la un resou pe care paznicul il folosea sa se incalzeasca, informeaza Romania TV. Inauntru erau foarte multe cauciucuri care au luat foc, iar un fum gros a acoperit intreaga zona. Citeste si Incendiu puternic la un depozit…

- CSU Craiova – Dinamo, in sferturile Cupei Romaniei 2018 (joi, 20.30). ”Leii” sau ”cainii”? Bratu debuteaza pe banca lui Dinamo . CSU Craiova – Dinamo ACTUALIZARE 1 martie, 10.50. Oltenii nu sunt de acord cu programarea meciului pe 13 martie, protestand printr-o scrisoare deschisa trimisa FRF. Oltenii…

- Poliția Locala din Zalau a aplicat, in cursul anului 2017, peste 2.100 de sancțiuni (avertismente și amenzi) in privința nerespectarii regimului de depozitare a deșeurilor menajere și a gunoiului de natura vegetala provenit din apartamentele sau curțile zalauanilor. Șeful Poliției Locale Zalau, Calin…

- Tinerii au imbracat si incaltat un manechin, apoi l-au acoperit cu un cearsaf si l-au pus intr-un carut de transportat butelii. Au mers cu el pana in Piata Mare, unde s-au oprit pe o bordura si au afisat o hartie cu urmatorul text, plin de greseli gramaticale: “Va rugam, ajutatima sal ingrop”. Langa…

- Anastasia Cecati, actrita omorata de sotul stomatolog, a avut o aparitie pasagera in serialul "Las Fierbinti".Anastasia Cecati (31 de ani), o cunoscuta actrita si cantareata din Republica Moldova, a fost ucisa cu cutitul de sotul ei, Alexei Mitachi aruncandu-se apoi pe geam.

- Locuitorii satului Cetireni au azi un centru de sanatate mult mai bun ca odinioara. Și asta, grație lui Philippe Chaudier, un francez stabilit cu traiul la Ungheni de mai bine de 14 ani. Edificiul a fost reparat din banii colectați de la conaționalii sai, dupa un proiect elaborat chiar de cetațeanul…

- Cei doi porumbei au petrecut weekendul la munte, acolo unde s-au distrat, insa la un moment dat, Victor a avut nevoie de ingrijiri medicale intrucat s-a accidentat la un picior, scrie teotrandafir.com. Citeste si Bianca Dragusanu, despre problemele de cuplu. "Cum sa mai fac amor cu boul...."…

- Lucrurile s-au schimbat in relația voastra, iar tu simți ca nu mai este ca la inceput? Nu ignora aceste semne, care iți vor spune daca este cu adevarat ceva in neregula cu partenerul tau.

- Un clujean s-a dus la cinema, la Cinema City Vivo Cluj (fostul Polus), iar în loc de bilet printat a primim o foaie de hârtie pe care era trecut codul biletului. ”Biletul de intrare la Cinema City Vivo. #jurperosu - uitându-se la Black…

- Andrei Pleșu a fost neiertator cu șeful Senatului! Scriitorul l-a criticat aspru pe Calin Popescu Tariceanu, dupa atacul liderului ALDE la adresa liber-profesioniștilor.Despre acesta insa, scriitorul precizeaza ca a incetat sa il mai surprinda, in condițiile in care reușește, de multa vreme,…

- Misiunea Permanenta a Romaniei la Organizația Națiunilor Unite și Agenția Naționala de Presa AGERPRES, organizeaza in perioada 12-23 februarie 2018, la sediul ONU din New York, expoziția de fotografie Romania: Evoluție, realizata in seria evenimentelor de sarbatorire a Centenarului Marii Uniri. Expoziția…

- Smiley (34 de ani) si Gina Pistol (36 de ani) au fluturi in stomac si nu se mai pot ascunde. Smiley si Gina au inceput sa iasa impreuna de la finele lunii martie 2017, cand s-au vazut la concertul sustinut de Damian Draghici de la Sala Palatului.

- Astazi s-a inregistrat la notar Comitetul de inițiativa al campaniei „Fara penali in funcții publice”. Este o inițiativa cetațeneasca sprijinita de USR care iși propune sa stanga 1.000.000 de semnaturi in 6 luni pentru a modifica Constituția. In acest sens persoanele condamnate penal nu vor mai putea…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Braila a emis vineri mandat de arestare pe 30 de zile pe numele barbatului care, joi noapte, a amenintat cu cutitul si a talharit o batrana in propria casa, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al IPJ Braila, Laura Dan. O batrana de 83 de ani…

- Turnul Centenar este constructia care se doreste a fi ridicata in locul capelei de lemn situata langa Biserica „Nasterea Maicii Domnului" de langa Palatul de Justitie, cunoscuta si sub denumirea de Biserica Martirilor „In Memoriam".Potrivit proiectului realizat de arhitectul ...

- „Salutam semnarea de catre Ministerul Dezvoltarii a doua contracte de finanțare pentru drumurile din județul Arad, fapt ce arata inca o data preocuparea Guvernului Romaniei pentru proiectele de infrastructura din județul nostru. Din pacate, pentru cel de-al treilea și cel mai important drum, Barsa…

- Imagini scandaloase surprinse in incinta Spitalului Județean de Urgența din Vaslui, acolo unde mai multe infirmiere au fost filmate mancand semințe, in timp ce un pacient cu arsuri grave este ținut pe targa. Barbatul a ajuns la urgențe dupa ce s-a oparit cu apa clocotita. Cadrele medicale i-au acordat…

- Kate Middleton si Meghan Markle au demonstrat, din nou, daca mai era nevoie, ca sunt complet diferite. Aparitiile oficiale din ultimele zile au ridicat o multime de intrebari si aproape ca le-au plasat in lumi opuse, in ciuda statutului similar pe care urmeaza sa il aiba.

- Handbalistele echipei CSM Bucuresti Iulia Curea si Paula Ungureanu si parapantistul Tudor Dorobantu si-au lansat marti branduri personale, urmand sa comercializeze obiecte promotionale cu logourile care ii reprezinta."Am ales sa reprezentam sportivi de valoare pentru ca tinerii au nevoie de…

- Tragedie langa Palatul Cotroceni chiar in timpul investirii Guvernului Vioricai Dancila. Un muncitor a incetat din viața in condiții groaznice. Totul s-a intamplat in subteran, acolo unde doi muncitori lucrau la reteaua de termoficare de pe Bulevardul Iuliu Maniu. Cel prins in subteran a incetat…

- Un pasager al cursei Wizz Air care a aterizat luni dimineata pe Aeroportul International "Avram Iancu" Cluj a declarat ca pe pista din Londra avioanele de Cluj-Napoca si Craiova erau unul langa altul, astfel ca a dedus ca bagajele au fost incurcate intre cele doua destinatii. "Cand am ajuns…

- Una dintre cele mai cunoscute creatoare de moda elvetiene, Christa de Carouge a incetat din viata la varsta de 81 de ani, dupa o scurta suferinta provocata de o boala grava, au confirmat miercuri surse apropiate, ca raspuns la informatiile aparute deja in presa, informeaza DPA. Nascuta…

- Prefectul Eduard-Andrei POPICA si subprefectul Mircea GOLOGAN au participat marți la sedinta de evaluare a activitatii desfasurate de Serviciul Teritorial al Politiei de Frontiera Vaslui in anul 2017. Reprezentantul Guvernului in teritoriu a remarcat buna colaborare avuta cu Politia de Frontiera, adresand…

- Pielea de pe fața este capabila sa reacționeze într-un mod unic atunci când vine vorba de schimbarile care se petrec în organismul tau. Iata ce reprezinta fiecare modificare de la nivelul feței și de ce anume trebuie sa ții cont!

- Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a fost prezent azi la Turda, unde a participat la dezvelirea Monumentului Libertații Religioase, cu ocazia implinirii a 450 de ani de la proclamarea libertații religioase, care a avut loc in Dieta de la Turda,care marcheaza și inceputul religiei unitariene. Read More...

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, sustine ca minoritatea maghiara din Transilvania lupta in secolul al XXI-lea pentru apararea identitatea si pentru dreptul de a-si decide viitorul, sperand ca membrii comunitatii nu vor „flutura langa drapeluri”, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- M. Fifor: Suntem in faza finala a negocierii transportoarele blindate Ministrul Apararii, Mihai Fifor. Foto: facebook.com/mfifor/ Negocierile cu firma americana General Dynamics privind achizitionarea de catre România a unor transportoare blindate se afla în faza finala. Ministrul…

- Bogdan Chirieac spune ca evenimentul relatat de presa nu o dezonoreaza pe ambasadoarea Olandei, dar ca reacția ambasadei ar putea ridica noi semne de intrebare. "Eu nu ințeleg de ce doamna Ambasador ințelege sa faca atata tevatura pentru acest așa-zis eveniment. Chiar nu ințeleg, mai ales…

- Firme din Ipotesti – Suceava si Miroslava – Iasi ar putea reabilita statuia ecvestra a domnitorului Stefan cel Mare din parcul Cetatii din Suceava, aflata intr-o stare avansata de degradare. Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat presei ca aceasta este singura oferta depusa la licitatia organizata…

- Ioan Popa, proprietarul companiei Transavia, cel mai mare producator de carne de pasare de pe plan local, a investit in 2017 aproximativ 15 milioane de euro intr-un complex turistic de lux si un teren de golf, dezvoltate pe o suprafata de circa 67 de hectare in localitatea Teleac, aproape de Alba Iulia.…

- Anul Nou este marcat in comunitatea romaneasca, de urarea cu plugușorul, cu sorcova, cu buhaiul, vasilca și jocurile mimice cu maști de animale sau personaje țaranești. In vechime se colinda cu o mladița inmugurita de mar. Ea se punea in apa in noaptea Sfantului Andrei și pana de Sfantul Vasile era…

- Pe langa țigaretele de contrabanda, oamenii legii au mai descoperit peste o mie petarde și cateva pachete de cafea. Țigarile de contrabanda, petardele și pachetele de cafea – in valoare totala de peste 15.000 de lei – urmau sa fie vandute pe raza orașului Santana, atat prin intermediul unor societați…

- Intalnirea dintre prim ministrul Mihai Tudose și delegații celor 43 de organizații civice care au cerut o discuție privind legile Justiției și modificarile la codurile penale va avea loc maine, 27 decembrie 2017, la ora 11, la Palatul Victoria. Cine sunt delegații De comun acord cu…

- Incident neplacut in Parcul Valea Morilor din Chișinau. Scandal nemaipomenit langa sculpura indragostiților turnata in bronz din mijlocul parcului. O femeie a inceput a arunca cu pietre in sculptura și a injura oamenii din jur fara a fi provocata.

- Un accident mortal a avut loc, noaptea trecuta, pe raza orașului Campeni, zona Certege, Coasta Vascului, pe un drum forestier. Din primele date primite de la IPJ Alba, un autoturism de teren, cu patru persoane la bord, s-a rasturnat intr-o rapa. Potrivit ISU Alba, stația Campeni a intervenit cu o autospeciala…

- Investiția mult așteptata de mii de barladeni și care vizeaza asfaltarea a 56 de strazi și alei din șase cartiere de case, singurul proiect din urbe pentru care s-a obținut finanțare de la Uniunea Europeana, va fi gata in iunie 2018. Proiectul „Strazi Deal II, Țuguiata II, Bariera Puiești, Complex Școlar,…

- Potrivit Daily Mail, un bebeluș in varsta de doua luni a fost gasit decedat in patul parinților, dupa ce aceștea au adormit beți langa acesta și l-au accidentat in timpul somnului. Conform sursei citate, mama copilului in varsta de 30 de ani a recunoscut in fața anchetatorilor, ca impreuna…

- Cresterea numarului de utilizatori de telefoane mobile in Statele Unite, in special din randul copiilor, a determinat Departamentul de Sanatate Publica din California (California Department of Public Health - CDPH) sa publice pe site-ul sau un indrumar adresat persoanelor si

- Mihai Bobonete, unul dintre colegii si prietenii actorului, a transmis un mesaj, dupa ce Costi Dita a anuntat pe Facebook ca are probleme de sanatate complicate. Bobo, asa cum ii spun apropiatii, a spus ca atat el, cat si colegii de la Stand Up Comedy si nu numai ii sunt alaturi lui Giani din "Las Fierbinti".…

- 'Cu profund regret, am condus astazi pe ultimul drum un veritabil om de stat, Regele Mihai I, care, cu demnitate si curaj, si-a reprezentat tara in unele dintre cele mai grele vremuri ale istoriei noastre. Am fost impresionat de multimea de oameni care s-a alaturat cortegiului funerar, o autentica…

- Tanara de 22 de ani accidentata la inceputul saptamanii pe bulevardul Independetei, langa Universitatea de Medicina si Farmacie din Iasi a decedat vineri. Fata era internata in stare grava la sectia de terapie intensiva a spitalului Spitalul „Sfantul Spiridon”. Ea a necesitat transfuzii semnificative…