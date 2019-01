Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii britanici au respins masiv marti seara acordul privind Brexit ul negociat de premierul conservator Theresa May cu Bruxellesul, intr un vot crucial privind viitorul Regatului Unit, cu doua luni si jumatate inainte de date prevazuta a iesirii din Uniunea Europeana, relateaza agentiile internationale…

- Uniunea Europeana pregateste posibilitatea amanarii pana in iulie a termenului iesirii Marii Britanii din Blocul comunitar, in contextul in care Acordul Brexit elaborat de Bruxelles cu Guvernul Theresa May risca sa fie respins de Parlamentul britanic, afirma surse citate de ziarul The Guardian.Marea…

- Un purtator de cuvant al Downing Street a anunțat ca deputatii britanici se vor pronunta pe 15 ianuarie asupra acordului de Brexit negociat intre Londra si Uniunea Europeana, relateaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.Dezbaterile privind acest text vor fi reluate miercuri si joi in Camera…