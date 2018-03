Stiri pe aceeasi tema

- Inca doua dintre victimele exploziei produse la uzina chimica din Cehia au fost identificate ca fiind cetateni romani, a anuntat Ministerul Afacerilor Externe. "Potrivit informatiilor obtinute de Ambasada Romaniei la Praga, inca doua dintre victimele exploziei au fost identificate ca fiind cetateni…

- Numarul romanilor morti in explozia din Cehia a crescut la 5 Centrul oraselului Kralupy nad Vltavou, Cehia. Foto: commons.wikimedia.org/wiki/File:Kralupy_nad_Vltavou,_Palackého_námestí.jpg. Cinci români au murit în urma exploziei…

- Cel putin sase persoane si-au pierdut viata si alte cateva au fost grav ranite intr-o explozie produsa joi dimineata intr-o uzina chimica din orasul Kralupy-nad-Vltavou, la 30 de kilometri nord de Praga, relateaza AFP. ‘Am primit informatii despre sase persoane care si-au pierdut viata si altele au…

- O firma din Cehia a reinviat un brand romanesc din Epoca de Aur. Niciunui roman iubitor de munte nu-i lipsea, inainte de Revoluție. Mai exact, este vorba despre doi tineri antreprenori, care incearca sa readuca in memoria consumatorului un produs emblematic din judetul Mures: schiurile Reghin.

- Desi poarta inca numele localitatii unde au fost realizate initial, acum aceste schiuri sunt ”made in Cehia“. Designul, brandul si ideea sunt in continuare romanesti, facand apel la nostalgia si patriotismul consumatorilor. Din ce am «sapat» noi, schiuri s-au facut pe la Reghin inca din…

- Noaptea trecuta putea sa-i fie fatala acestui sofer de TIR roman. Tornada l-a prins pe una dintre soselele din Caserta. Pana sa-si dea seama ce se intampla, gigantul pe care il conducea s-a rasturnat. ca o jucarie.

- Nu mai puțin de 13 stranieri au evoluat astazi in campionatele din Europa. Ramasa fara antrenorul Andrea Stramaccioni, demis in urma cu o saptamana, Sparta Praga a continuat seria rezultatelor negative in Cehia. Azi, Sparta a remizat in deplasarea de la Karvina, 1-1, și s-a indepartat și mai mult de…

- In doar doua luni s-au inregistrat peste 230 de cereri, aproape dublu fata de intregul an 2016. Informatia apare in presa de la Ottawa , care scrie ca reprezentanti ai guvernului canadian au discutat despre acest subiect cu diplomati romani. In cazul bulgarilor, in schimb, numarul cererilor de azil…

- In total au fost depuse 37.905 plangeri, un numar imens in comparatie cu cele 2.894 de ordine de protectie emise anul trecut, dintre care aproape jumatate nu au fost respectate. Saptamana trecuta, Guvernul a publicat un proiect de lege prin care urmareste combaterea fenomenului, insa, in afara implementarii…

- Doi romani au fost arestați in Marea Britanie fiind acuzați ca practicau sclavia. Potrivit autoritaților britanice cei doi aduceau romani la munca pe care ii obligau sa lucreze in condiții inumane intr-o ferma de salata, scrie Cambridge News. Cei doi romani, un barbat in varsta de 30 de ani și partenera…

- Franta – Spania si Danemarca – Suedia sunt cele doua semifinale ale Campionatului European de handbal masculin din Croatia. ”Expertii” nu le-au oferit nicio sansa gazdelor sa urce in Top 4, Spania a castigat ”decisivul” cu Germania, in timp ce Suedia este echipa mai putin asteptata in ”careul de…

- Caz scandalos! Trei romani au cazut prada unei retele de politisti spanioli, care falsificau probele. Mai exact, agentii sunt acuzati ca ar fi rezolvat mai multe cazuri dupa ce ar fi plantat, tot ei, amprente la locul faptei. Ecuația era una simpla. Aceștia plecau cu dovezile direct din sectie, iar…

- Autoritatile din Iasi au identificat si arestat doi cetateni originari din Slovacia care erau cautati in Europa pentru o crima odioasa, comisa asupra unei familii de oameni bogati. Cei doi iubiti criminali au fost descoperiti intr-un sat de langa municipiul Iasi.

- Doua persoane urmarite internațional de autoritațile judiciare cehe pentru omor deosebit de grav au fost depistate, la Iași, de polițiștii romani. Prinderea celor doua persoane s-a realizat in urma unei operațiuni E.N.F.A.S.T romano-cehe. In noaptea zilei de 17 spre 18 ianuarie, in urma unei operațiuni…

- Jucatoarea germana de tenis Angelique Kerber, numarul 16 mondial, a învins-o fara drept de apel pe rusoaica Maria Sarapova (48 WTA), cu 6-1, 6-3, sâmbata, la Melbourne, si s-a calificat în optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului. …

- Situația lui Nicolae Stanciu se va rezolva astazi, cand jucatorul este așteptat sa semneze cu Sparta Praga. Fotbalistul a ajuns aseara la Praga, iar la ora 1:00 s-au clarificat toate detaliile. Mijlocașul roman va efectua in aceasta dimineața vizita medicala și in jurul pranzului va fi prezentat. Dupa…

- Republica Moldova are un prim sportiv calificat la Jocurile Olimpice de iarna, care incep pe 9 februarie. Este vorba despre schiorul austriac Christopher Horl, care reprezinta tara noastra la turnee internationale. Sportivul in virsta de 28 de ani, care practica schi alpin, concureaza pentru Republica Moldova…

- Imbracata doar cu o pereche de blugi, femeia a iesit dintr-un grup de reporteri la o sectie de vot din Praga si s-a dus direct in fata lui Zeman, care se pregatea sa-si prezinte actul de identitate in fata comisiei electorale. Tanara si-a ridicat mainile in aer, aratandu-si pieptul pe care…

- Perechea alcatuita din jucatoarea romana de tenis Raluca Olaru si ucraineanca Olga Savciuk s-a calificat, luni, in sferturile de finala ale turneului WTA de la Hobart (Australia), dotat cu premii totale de 226.750 dolari, dupa 6-4, 2-6, 10-5 cu cuplul romano-argentinian Mihaela Buzarnescu/Maria Irigoyen.…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei EURES, peste 1.000 de locuri de munca, cele mai multe in Portugalia, Spania, Germania și Malta. Conform Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in Portugalia sunt disponibile…

- Panica la Sankt Petersburg. O bomba a explodat intr-un supermarket din capitala culturala a Rusiei, ranind cel puțin 13 oameni. Opt dintre ei au fost transportați de urgența la spital, insa viața lor este in afara oricarui pericol.

- Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene de la Chisinau s-a autosesizat privind explozia de miercuri, 27 decembrie, intr-un supermarket de pe bulevardul Kondratiev din Sankt-Petersburg, Federatia Rusa, soldata cu mai multi raniti. Potrivit institutiei, printre victime nu sunt si cetateni…