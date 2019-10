Poliția din comitatul West Midlands (Marea Britanie) a anunțat condamnarea la inchisoare a cinci imigranți romani, aparținand aceluiași grup infracțional, responsabili de aproximativ 400 de jafuri in locuințe desfașurate in perioada 2014-2018, informeaza autoritațile. Un grup infracțional format din cinci romani, acuzat ca ar fi comis peste 400 de spargeri de locuințe intre anii 2014-2018, […] Articolul Cinci romani care faceau parte dintr-un grup responsabil de aproximativ 400 de spargeri, condamnați la inchisoare in Marea Britanie a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .