- Madalina Nistor Vasluienii care vor dori anul acesta sa se foloseasca de programul “Rabla” pentru a-și schimba vechea mașina vor fi nevoiți sa dețina și documentul care atesta inspecția tehnica periodica (ITP) a autovehiculului, valabila la momentul depunerii cererii. In plus, firmele care primesc ajutorul…

- Presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a explicat marti seara absenta fostilor lideri ai partidului Ion Iliescu si Adrian Nastase de la Congresul extraordinar al partidului care a avut loc la sfarsitul saptamanii trecute la Sala Palatului. Dragnea a declarat, intr-o emisiune la…

- Lavinia a fost atacata dur de un fan dupa ce a postat pe facebook o poza cu ea si cu sotul ei. Frumoasa bruneta este fericita si implinita de cand a devenit doamna Banica insa, de curand, Lavinia a fost atacata de o urmaritoare de pe facebook, pe pagina ei oficiala. Si cand spunem ca Lavinia a fost…

- Exista reguli feng shui care sa te tina departe de vecinii enervanti? Vestea cea mare este DA! Poti aplica reguli feng shui care sa anihileze energiile pe care nu le poti tolera. Citeste in continuare ce este de facut. Reguli feng shui #1. Protejeaza-ti casa Pentru a-ti proteja…

- Ministrul Educatiei, Valentin Popa, a declarat luni ca profesorii au dreptul sa protesteze, dar acest protest „nu trebuie sa duca la o suferinta asupra elevilor”, afirmand ca, daca boicotul profesorilor este un conflict de munca, atunci ”nu prea s-a respectat legislatia in vigoare legata de conflictul…

- Peste 350 de elevi din Prahova nu au putut sustine simularea la evaluare Peste 350 de elevi din 9 scoli din judetul Prahova nu au putut sustine astazi primul test din cadrul simularii examenului de evaluare nationala din cauza boicotului organizat de Federatia Sindicatelor Libere din Învatamânt.…

- Brutariile, covrigariile si patiseriile vor fi obligate sa isi informeze clientii, prin inscriptionare pe ambalaj, ca produsele pot contine grasimi, zaharuri sau amelioratori pentru gust. Noua regula este pregatita sa fie introdusa de Autoritatea ...

- Te-ai gandit daca ti-a mers bine de cand ai actualul tau numar? Ai primit multe apeluri cu vesti bune, cu dealuri bune? Iti amintesti daca nu cumva ai avut parte de lucruri negative de cand folosesti actualul numar? Poate te straduiesti sa iti gasesti jumatatea sau sa reusesti in afaceri si nu ti-a…

- Din acest an au intrat in vigoare noi reguli in acordarea ajutorului de deces. Daca pana la sfarsitul anului 2017, acesti bani erau acordati de Casa de Pensii doar in cazul decesului unui pensionar, din ianuarie 2018, ajutorul este acordat de aceeasi institutie si in cazul in care decedatul este salariat.…

- „Inceputul anului politic 2018 pare a fi unul destul de tensionat atit pentru actorii politici, cit și pentru cetațeni”, scrie, intr-un material publicat pe site-ul Partidului Popular din Republica Moldova (PPRM), liderul acestei formatiuni, Alexandru Oleinic. „In timp ce reprezentanții unor partide…

- Stilul de viata are un impact enorm in sanatatea creierului. Ceea ce mancam, ceea ce bem, cat efort fizic depunem, cat de bine dormim, cat de mult socializam, cat de bine manageriem stresul, toate conteaza. 1. Exercitiile fizice regulate reduc riscul de a dezvolta boli neurodegenerative de tipul Alzheimer.…

- “Nu imi reprosez nimic. Am facut tot ce as fi putut face. Nu cred ca un alt medic ar fi putut face mai mult decat mine”, a fost raspunsul medicului ginecolog Anca Serbanoiu la acuzele unui cuplu de tineri din Buzau cu privire la faptul ca nu a facut mai mult ca bebelusul lor nenascut sa traiasca. Doi…

- Lumea satului de acum un secol pare, la prima vedere, haotica. Aceasta se ghida dupa reguli foarte bine stabilite si cunoscute de catre taranul roman. Lumea satului avea propriul sistem de valori, propriul sistem juridic si economic.

- Mijlocasul Felipe Teixeira a declarat, duminica seara, ca se bucura ca a reusit sa marcheze pentru FCSB in ultima secunda a meciului cu Dinamo, insa este trist ca echipa pregatita de Nicolae Dica nu a reusit sa castige."E ok ca am putut egala in ultima secunda. Sunt multumit de joc, echipa…

- Cateva sute de turiști, majoritatea straini, care au trecut, astazi, pragul Castelului Bran, au avut ocazia sa lege lacate ale iubiri la poalele fortareței și sa intre in Sufrageria Regala, unde, acompaniați de muzica, au servit fructe, ciocolata și ceai și și-au putut face declarații de dragoste.…

- Andra si Catalin Maruta formeaza unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbizul autohton, atat pentru viata persoanala, cat si pentru familia frumoasa pe care o au. Cantareata munceste foarte mult, drept dovada este una dintre cele mai bune artiste din Romania, insa nu spune nu, cand vine vorba…

- Ana Bogdan, 25 de ani, traverseaza cel mai bun moment al carierei și in weekend va reprezenta, in premiera, Romania la intalnirea de Fed Cup contra Canadei, care se joaca la Cluj-Napoca. Sportiva nascuta la Sinaia și legitimata la CSA Steaua a fost chemata pentru a-i lua locul Simonei Halep, accidentata…

- Cetatenii europeni vor avea un acces online mai mare si mai usor la achizitii de produse, rezervari de hoteluri, inchirieri de masini, festivaluri sau bilete pentru parcurile de distractii din alte state ale Uniunii Europene, conform unor noi reguli adoptate marti de Parlamentul European, reunit…

- Concordia Chiajna a pierdut clar primul meci oficial din 2018, fiind invinsa pe terenul lui CFR Cluj, scor 0-2. Problemele ilfovenilor au continuat insa și dupa finalul meciului, mai exact in aceasta dimineața. Jucatorii Concordiei ar fi trebuit sa aterizeze, la ora 09:30, la București, insa acest lucru…

- Jucatoarele lui CSM București au fost surprinse la dușuri dupa meciul caștigat luni pe terenul lui Roman, scor 29-25. Organizatorii n-au pus niciun fel de perdea in zona geamului de la dușuri, iar jucatoarele din Capitala au fost surprinse in toata splendoarea lor de spectatorii care plecau de la meci.…

- Desi termenul de depunere a Declaratiei 600 a fost amanat pentru data de 15 aprilie, o alta dilema a iesit la suprafata: ce se intampla cu prima plata care trebuia facuta la data de 25 martie. Reprezentanti ai Finantelor, Fiscului si consultantii fiscali nu se pot pune de acord asupra unei solutii,…

- O singura ambulanta din parcul SMURD Cluj nu depaseste termenul de casare, au declarat astazi reprezentantii conducerii institutiei. Medicul sef UPU-SMURD Cluj, Cristian Ursu, a sustinut ca o interventie a fost intrerupta deoarece exista pericolul ca ambulanta sa ramana fara usa.

- Simona Halep a pierdut dramatic finala Australian Open 2018, disputata contra danezei Caroline Wozniacki. Simona va cobori pe locul 2 in topul WTA, incepand de luni, iar Caroline Wozniacki va fi noul numar 1 mondial.

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat recent in dezbatere un proiect de ordin privind procedura de restituire a sumelor reprezentand taxe sau alte venituri ale bugetului de stat, platite in plus sau necuvenit si pentru care nu exista obligatia de declarare. Noile reguli sunt conforme…

- Germana Angelique Kerber a declarat, joi, ca a facut tot ce a putut pentru a fructifica una dintre cele doua mingi de meci avute in meciul cu Simona Halep, din semifinalele AusOpen, dar romanca a jucat prea bine si astfel le-a ratat.

- Piața de publicitate din audiovizual funcționeaza dupa reguli pe care nu le cunoaște nimeni. De aceasta parere este directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei, care spune ca la aceasta concluzie a ajuns dupa ce s-a aflat ca doua case de vânzare a publicitații ar fi…

- Ministerul Finantelor Publice (MFP) nu a reusit sa se împrumute de la banci vineri, suplimentar la licitatia de joi, când a atras 500 milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat pe 65 de luni, la un randament mediu de 4% pe an. Valoarea nominala a…

- Un batran a murit in județul Iași, dupa ce o ambulanța nu a putut ajunge la el. Un caz dramatic s-a petrecut joi dimineața in județul Iași. Un batran de 88 de ani și-a pierdut viața pentru ca nu a putut primi rapid ajutor medical. El se afla in localitatea Chiperești, iar cand a inceput sa se simta…

- Eurodeputatul Laszlo Tokes continua seria declaratiilor incredibile facute in Parlamentul European la adresa Romaniei. Acum a venit randul fostului premier, Mihai Tudose, sa fie luat la tinta. Tokes a cerut cuvantul in Parlamentul European, pentru a anunta ca fostul premier Mihai Tudose ar fi amenintat…

- Indragita actrița Lamia Beligan, fiica maestrului Radu Beligan, vorbește cu lacrimi in ochi despre sentimentele pe care le are fața de tatal ei și despre felul cum ii simte prezența in cele mai tensionate momente, in cadrul emisiunii ”Dincolo de aparențe” de la Antena Stars.

- Potrivit noului regulament de organizare a scolilor, care a fost modificat de catre ministrul Educatiei, Liviu Pop, si dat publicitatii recent, elevii nu vor mai fi obligati sa poarte uniforma unitatii de invatamant sau sa faca de serviciu pe scoala, dar vor fi obligati ca la inceputul orei sa isi…

- Cristina Manea, pitesteanca diagnosticata cu sarcom alveolar de parti moi (un cancer rar, cu metastaze), imediat dupa ce a adus pe lume o fetita perfect sanatoas, s-a stins miercuri, la o clinica din Turcia. Romanii au donat pentru salvarea ei sute de mii de euro, mult peste nevoile de tratament ale…

- Ministerul Sanatatii invita reprezentantii asociatilor de pacienti , joi, 11 ianuarie, pentru a purta discutii referitoare la forma actuala a proiectului pentru legea transplantului, urmand sa ajunga pe masa parlamentarilor pentru dezbatere publica si adoptare.

- Senatoarea PSD Ecaterina Andronescu a declarat, la Adevarul Live, ca autoritatile ar fi trebuit sa se sesizeze mai repede in ceea ce-l priveste pe suspectul de pedofilie din Drumul Taberei si ca persoanele care au stiut de apucaturile acestuia inca din 2012 ar trebui sa-si dea demisia.

- Curse ocazionale, inclusiv internaționale, care ar urma sa fie platite de la bugetul local, de pana la 2,2 milioane de lei / an. Asta, pe langa alte servicii prestate de fosta RATT, actuala STPT, urmeaza sa fie votat de consilierii locali in primul plen din 2018. Aceste servicii vor putea fi solicitate…

- Este important sa faci tot ce poți pentru a pastra in forma unul dintre cele mai importante organe, inima. Exista cateva reguli de stil de viața și de alimentație ce trebuie respectate pentru a avea o inima sanatoasa.

- Mijlocașul lui Liverpool, Philippe Coutinho, ar fi putut ajunge in urma cu un deceniu la Real Madrid. Informația a fost dezvaluita de directorul tehnic al clubului madrilen din acea perioada, Miguel Angel Portugal, intr-un interviu acordat publicației Marca. ...

- In locul tichetelor de masa va fi acordata o indemnizatie de hrana, insa, pe parcursul anului viitor, doar bugetarii din sistemul sanitar care au primit in 2017 tichete de masa vor putea beneficia efectiv de aceasta indemnizatie, in timp ce ceilalti bugetari vor fi nevoiti sa astepte pana in 2019,…

- Medicul Mihai Suciu, din Cluj-Napoca, il acuza pe Mihai Lucan ca ar fi incercat sa-i distruga cariera, iar pentru a-si atinge scopul ar fi pus in pericol viata unui pacient. Declaratiile lui Suciu sunt sustinute si de unii colegi de la Institutul Clinic de Urologie si Transplant Renal din Cluj (ICUTR).

- Robotizarea și desparțirea de natura-mama lasa urme de neșters in viața noastra. Traim de parca ne gonește cineva de la spate, avem doar sarcini, urgențe, obligații. Facem doar ce trebuie și mai puțin ce ne place. Ce s-ar intampla daca am incetini puțin ritmul, uitand de tot și sa traim, pur și simplu?…

- In urma cu 8 ani Victor Socaciu a primit doi rinichi de la o fetita de 10 ani, operatia fiind realizata de medicul Mihai Lucan, cercetat penal. Potrivit deputatului USR Emanuel Ungureanu, care l-a denuntat pe medic, rinichii puteau sa salveze doi adolescenti, care au murit, chiar in timp ce se intorceau…

- Povestea Alexandrei este una cutremuratoare. Și, in același timp, o drama care descrie cel mai bine ignoranța statului roman. Alexandra este omul invizibil. 24 de ani nu au fost suficienți sa arate statului roman ca exista și ca are nevoi. La cate uși a putut sa bata și cate eforturi a putut sa faca…

- Fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, a scris vineri seara un mesaj pe Facebook catre presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, subliniind ca „eu imi asum bunele si relele mandatelor mele”. Basescu a mai spus ca nu s-a folosit niciodata de institutiile politice in lupta politica si i-a…

- O chelnerita din Statele Unite ale Americii a primit o prima de Craciun, insa nu din partea sefului ei, ci de la un client generos, care a dorit sa faca un gest frumos, chiar inainte de sarbatorile de iarna. A

- Oana Roman a vorbit recent despre bani și despre Sarbatori. Conform Libertatea , vedeta a declarat ca daca ar avea suficienți bani i-ar ajuta atat pe cei dragi din viața ei, dar ar sari și in ajutorul nevoiașilor. „Pentru asta ar trebui sa serveasca banii mulți. Pentru a face oameni fericiți. De multe…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a facut publice o serie de modificari referitoare la regulamentul de taximetrie din București, in cadrul ședinței Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB) de marți, 19 decembrie.

- Un grav accident a avut loc in aceasta dimineata, in jurul orei 05.00, la Cobadin, judetul Constanta.Potrivit medicului Claudia Diana Tatarici de la Serviciul de Ambulanta al Judetului Constanta, o femeie a murit lovita de tren, in ciuda eforturilor depuse de salvatori. Sursa foto arhiva : ZIUA de Constanta…