Cinci răniţi şi câteva case avariate după o serie de cinci cutremure produse în Albania O serie de sase cutremure, produse sambata in interval de doua ore, in sud-estul Albaniei, au dus la ranirea a cinci persoane si au avariat cateva locuinte, conform Ministerului albanez al Apararii si presei locale citate de Reuters.



Primul dintre cutremure, si cel mai puternic, a avut magnitudinea de 5,3.



Cei cinci raniti se aflau intr-o casa care s-a prabusit. Autoritatile albaneze au anuntat ca monitorizeaza cu atentie situatia de dupa seisme, dar, din fericire, nu se inregistreaza situatii extraordinare.



Primul dintre seisme a avut epicentrul la 15 km sud-est… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mike Pompeo, secretarul american de Stat, a avertizat vineri Germania ca ar putea pierde accesul la informații secrete din SUA în cazul în care utilizeaza tehnologia Huawei pentru rețelele 5G, informeaza agenția de știri Reuters preluata de Mediafax.Aflat într-un turneu european,…

- Autoritatile au facut primele evaluari dupa vijelia de marti, 28 mai, in Maramures. In Baia Mare au fost 10 acoperișuri blocuri de locuințe afectate, opt acoperișuri de case afectate. Aproximativ 100 de copaci prabușiți de rafalele de vant puternic pe raza unitații administrativ-teritoriale. Aproximativ…

- Autoritațile albaneze au intervenit în cadrul protestelor de sâmbata din Tirana, la care au participat mii de persoane, dupa ce un grup de protestatari a aruncat cu bombe cu petrol în cladirea Guvernului, relateaza Reuters. Protestatarii au aruncat cu bombe cu petrol, petarde…

- Franta a invocat joi respectarea dreptului maritim, in urma unor proteste din partea Chinei fata de traversarea unui bastiment francez de razboi - Vendemiaire - a Stramtorii Taiwan, o manevra denuntat de Beijing drept o incalcare a apelor sale teritoriale, relateaza Reuters potrivit news.roIncidentul…

- Arabia Saudita a arestat luni 13 indivizi in legatura cu o serie de atacuri care ar fi urmat sa aiba loc in regat, la o zi dupa ce forțele de securitate au anunțat ca au dejucat un atentat terorist in nordul capitalei Riyad, a informat agenția de știri SPA, potrivit Reuters scrie mediafax Gruparea…

- Ministrul pakistanez de Externe, Shah Mahmood Qureshi, a declarat ca autoritațile din țara sa dețin informații sigure potrivit carora India ar planifica un atac împotriva Pakistanului, potrivit Reuters citat de Mediafax.Declarațiile de duminica ale ministrului, pe care India le-a descris ca…

- Cel putin 17 persoane au murit si alte 70 au fost ranite in viituri produse in provincia Fars din sudul Iranului, dupa inundatii devastatoare in nordul tarii, a anuntat luni agentia Tasnim, relateaza Reuters.

- La doua moschei din orașul Christchurch din Noua Zeelanda au avut loc atacuri armate ce au provocat un numar mare de morți și raniți. Presa locala scrie ca între 9 și 27 de persoane au murit, dar bilanțul nu este confirmat oficial. Poliția a reținut patru persoane, o femeie și trei barbați, transmite…