Stiri pe aceeasi tema

- ISU Timiș a recepționat, sambata dupa amiaza o solicitare de intervenție la un accident rutier cu doua autoturisme implicate, intre localitațile Țipari si Coșteiu. La fața locului s-au deplasat 2 autospeciale pentru stingerea incendiilor cu modul de descarcerare, o ambulanța SMURD, 4 ambulanțe SAJ și…

- Patru persoane au fost ranite, astazi, in Sibiu, la intrarea pe autostrada A1 spre Agnita, dupa ce soferul unei masini nu a acordat prioritate cand a vrut sa vireze. Acesta a lovit un autoturism care venea din sens opus si care, in urma impactului, a fost proiectat intr-un TIR.

- Cinci tineri din Timiș, cu varste intre 18 și 20 de ani, au fost raniți, aseara, in urma unui grav accident de circulație dupa ce mașina in care se aflau a ajuns in prapastie dupa ce a ieșit de pe Transfagarașan. Cei cinci se intorceau de la mare. Șoferul a ignorat interdicția de circulație pe […] Articolul…

- O femeie de 34 de ani este cercetata pentru vatamare corporala din culpa dupa ce s-a panicat la aparitia in trafic a unei ambulante SMURD si a efectuat o manevra de evitare, intrand cu masina intr-un copac. O persoana a fost grav ranita.

- ACCIDENT rutier la Petrești. Trei adulți și un copil de 2 ani raniți in urma unei coliziuni frontale intre doua autoturisme La data de ... The post FOTO: ACCIDENT rutier la Petrești. Trei adulți și un copil de 2 ani raniți in urma unei coliziuni frontale intre doua autoturisme appeared first on Ziarul…

- Doua persoane au fost spitalizate in urma evenimentului rutier. O femeie de 39 de ani a schimbat directia de mers, in mod neregulamentar, incalcand marcajul longitudinal dublu continuu, si nu a acordat prioritate autoturismului care circula din sens opus.

- 3 romani au murit și 4 au fost raniți grav in urma unui accident rutier produs sambata dimineața in Franța. Romanii se aflau intr-o mașina de tip monovolum care s-a ciocnit cu un camion pe autostrada A34 din nord-estul Franței.

- Cinci persoane au fost ranite si transportate la spital, duminica, dupa ce doua autoturisme care circulau pe un drum judetean din Arad s au ciocnit frontal, iar unul dintre ele a fost proiectat intr un sant, transmite Agerpres.Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean IPJ Arad, Claudia…