- Un dosar de mari dimensiuni al procurorilor de la Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Suceava, care a vizat trei grupari de contrabandisti, cu 25 de inculpati, majoritatea din judetul Suceava, a ajuns la faza finala a judecatii la Tribunalul ...

- Sorina Marinaș, judecator la secția penala a Curții de Apel Craiova, susține, intr-un interviu acordat ziare.com, ca "scandalurile din sistemul judiciar au fost provocate cu ajutorul unor teorii ale conspiratiei, special elaborate pentru a decredibiliza magistratii".Principalele declaratii…

- Un condamnat la inchisoare pentru viol și tentativa de viol a beneficiat de reducerea pedepsei cu 180 de zile, considerate executate suplimentar cu titlul de masura compensatorie, din cauza condițiilor ”necorespunzatoare” din penitenciar. Decizia definitiva aparține Curții de Apel Oradea, relateaza…

- DECIZIE…Apelul declarat de gasca de rromi din Barlad, cu totii acuzati de trafic cu tigari a avut un rezultat mai putin asteptat. Condamnati deja de Tribunalul Vaslui, rromii au avut o surpiza de proportii: magistratii Curtii de Apel Iasi au decis trimiterea dosarului inapoi la prima instanta, pentru…

- Doi tineri care planuiau sa faca avere din traficul de droguri, vanzand cocaina cu 500 de lei gramul, au fost prinsi in flagrant de politisti in timp ce transportau drogurile aduse din strainatate cu o masina.

- Politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratul de Politie Judetean Ilfov au facut luni patru perchezitii in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov si Dambovita si au adus la sediul politiei pentru audieri, 39 de persoane banuite de savarsirea infractiunilor…

- Cel puțin 35 de profesori din Ilfov sunt acuzați ca ar fi primit gradații de merit in baza unor documente false. Polițiștii fac la aceasta ora mai multe percheziții in acest caz, in Ilfov, București și Dambovița, patru persoane fiind suspecte in acest dosar. Suspecții sunt doi barbați și doua femei,…

- Dumitru Dragomir așteapta azi verdictul definitiv al Curții de Apel București in dosarul drepturilor TV 2011-2014, in care e acuzat de spalare de bani și evaziune fiscala, cu prejudicierea patrimoniului LPF. A primit 7 ani cu executare in prima instanța, la Tribunal. E o zi complicata, azi, pentru Dumitru…