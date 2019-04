Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Stefan-Radu Oprea, si vicepremierul si ministru al Dezvoltarii Economice, Muncii si Politicilor Sociale din Italia, Luigi Di Maio, au semnat miercuri, la Roma, un Memorandum de Intelegere privind cooperarea pe terte piete, informeaza ministerul…

- Ștefan-Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri,Comerț și Antreprenoriat, participa, in perioada 5-7 aprilie, la Forumul Economic Mondial (FEM) pentru Orientul Mijlociu și Africa de Nord, care are loc in Iordania.Participarea are loc „in contextul strategiei Romaniei de a-și diversifica…

- Reprezentantul Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene a asigurat coordonarea statelor membre UE cu ocazia celei de-a 124-a sesiuni a Consiliului International al Cafelei, in calitate de presedinte al Grupului de Lucru privind Produsele de Baza al Consiliului Uniunii Europene, informeaza…

- Reprezentantul Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene a asigurat coordonarea statelor membre UE cu ocazia celei de-a 124-a sesiuni a Consiliului International al Cafelei, in calitate de presedinte al Grupului de Lucru privind Produsele de Baza al Consiliului Uniunii Europene, informeaza…

- Cea de-a 52-a reuniune a Comisiei Parlamentare Mixte a Spatiului Economic European a avut loc miercuri, la sediul Parlamentului European din Strasbourg, iar Presedintia Romana la Consiliul UE, in calitate de Presedintie in exercitiu a Consiliului Spatiului Economic European (SEE), a fost reprezentata…

- Romania are o oportunitate foarte mare de a-si consolida exporturile pe piata spaniola si de a atrage noi investitii, cu accent pe domeniile in care firmele spaniole au un avantaj competitiv la nivel european, a declarat, miercuri, la Madrid, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat,…

- Multe intreprinderi mici si mijlocii (IMM) din Romania vor fi afectate de iesirea Marii Britanii din Uniunea Europeana, iar IMM-urile, spre deosebire de companiile mari, nu au planuri de contingenta pentru aceasta situatie, a apreciat marti seara consilierul din cadrul Ministerului pentru Mediul de…

- Consiliul UE a aprobat luni cele trei propuneri pentru pozitia care urmeaza sa fie adoptata de Uniune in cadrul Comitetului mixt al Spatiului Economic European (SEE), in privinta modificarii unor anexe la Acordul privind SEE, se arata intr-un comunicat al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comert…