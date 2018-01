Cinci poliţişti ucişi, 41 răniţi. Bilanţ sângeros al unui atac armat asupra unui comisariat din Columbia Cel putin cinci politisti au fost ucisi si 41 au fost raniti in atacul cu explozibili, care ar fi fost pus la cale de traficantii de droguri, dupa cum sustin autoritatile. La actiune au participat mai multe persoane, care au ajutat la plasarea bombei, dupa care dispozitivul a fost detonat de la distanta. Potrivit unor surse oficiale, nu mai putin de 49 de politisti se aflau in comisariat in momentul producerii deflagratiei. Doar trei au scapat nevatamati, cinci dintre ei murind, iar 41 fiind raniti. Persoanele decedate au intre 24 si 31 de ani. Politia a arestat deja un suspect,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- 5 politisti au fost ucisi si 41 au fost raniti in Columbia, in explozia unei bombe. Dispozitivul artizanal fusese amplasat in fata unei sectii de politie din orasul Barranquilla si a fost declansat in momentul in care se facea schimbul de tura, iar locul era plin de agenti.

- Cel putin cinic politisti si-au pierdut viata, iar alti 41 au fost raniti în atacul cu explozivi asupra unui comisariat din orasul port Barranquilla (nordul Columbiei), atribuit de autoritati traficantilor de droguri, potrivit unei surse din cadrul politiei, scrie AFP. …

- Cel putin cinic politisti si-au pierdut viata, iar alti 41 au fost raniti in atacul cu explozivi asupra unui comisariat din orasul port Barranquilla (nordul Columbiei), atribuit de autoritati traficantilor de droguri, potrivit unei surse din cadrul politiei, scrie AFP. Primarul orasului…

- ATENTAT TERORIST. Trei politisti au murit si 14 sunt raniti Cel putin trei politisti au murit si alti 14 au fost raniti in urma unui atac cu bomba care a avut loc sambata asupra unei sectii de politie din orasul columbian Barranquilla, potrivit Reuters. Un atac cu bomba asupra unei sectii de politie…

- Trei politisti au fost ucisi iar alti 14 au fost raniti, sambata, intr-un atac cu bomba comis asupra unui comisariat de politie din Barranquilla, oras portuar din nordul Columbiei, atac atribuit de autoritati traficantilor de droguri, relateaza AFP.

- Un atac cu bomba asupra unei sectii de politie din orasul columbian Barranquilla s-a soldat cu 3 politisti morti si 14 raniti. Atacul i-a vizat pe agentii de politie care erau adunati in afara sectiei pentru a-si primi ordinele pentru ziua in curs, a declarat comandatul Mariano de la Cruz…

- Cel putin trei politisti au murit si alti 14 au fost raniti in urma unui atac cu bomba care a avut loc sambata dimineata asupra unei sectii de politie din orasul columbian Barranquilla, informeaza Reuters.

- Cel putin trei politisti au murit si alti 14 au fost raniti in urma unui atac cu bomba care a avut loc sambata dimineata asupra unei sectii de politie din orasul columbian Barranquilla, informeaza Reuters.Atacul i-a vizat pe agentii de politie care erau adunati in afara sectiei pentru a-si…

- Cel putin o persoana si-a pierdut viata si alte doua a fost grav ranite dupa un atac armat care a avut loc în centrul Amsterdamului, pe strada Grote Wittenburgerstraat, la câtiva pasi de o populara zona turistica.

- Atac armat intr-un liceu din statul american Kentucky. Cel puțin doi oameni au murit, iar 17 au fost raniți, dupa ce un barbat a deschis focul in incinta școlii.Cinci victime sunt in stare grava si au fost transportate la spital cu elicopterul.

- Cel putin o persoana a fost ucisa si mai multe ranite dupa un schimb de focrui într-in liceu din zona rurala a statului Kentuckz, transmite AP. Mesajul a fost trimis chiar de catre guvernatorului statului, pe twitter. El a adîugat ca un suspect a fost retinut. Potrivit CNN, toti…

- Cel putin sapte oameni au murit si trei sunt dati disparuti in urma prabusirii, marti, a unui elicopter militar, intr-o zona rurala din nord-vestul Columbiei, a anuntat armata, intr-un comunicat citat de AFP. "Din nefericire, sapte dintre cei aflati la bordul aparatului au decedat si continuam operatiunile…

- 10 muncitori au murit in Columbia, dupa ce podul pe care lucrau s-a prabusit. Alti 7 lucratoriau fost internati in stare grava. Tragedia s-a produs la aproximativ 100 de kilometri de capitala Bogota. "21 de oameni erau pe pod in momentul accidentului.

- Cel putin noua muncitori au murit si cinci au fost raniti dupa ce un pod în constructie s-a prabusit luni în centrul Columbiei, a afirmat un oficial al agentiei pentru interventie în caz de dezastre.

- Un atentator sinucigas a declansat o bomba joi seara în apropierea unor politisti si manifestanti la Kabul, provocând moartea a cel putin 11 oameni si ranirea altor 25, conform unor oficiali citati de AFP. Atentatul, care nu a fost revendicat pentru moment, s-a produs în…

- Un atentator sinucigas a declansat o bomba joi seara in apropierea unor politisti si manifestanti la Kabul, provocand moartea a cel putin 11 oameni si ranirea altor 25, conform unor oficiali citati de AFP. Atentatul, care nu a fost revendicat pentru moment, s-a produs in apropierea unei…

- Bilant sangeros in Iran dupa cateva zile de proteste antiguvernamentale: cel putin 21 de oameni au fost ucisi. Printre ei se numara si un politist. Initial, manifestatiile aveau revendicari de natura economica, dar au degenerat rapid.

- O persoana a murit si opt au fost ranite, marti, in urma impactului dintre trei masini, pe DN 56 A, in zona localitatii Hinova, din judetul Mehedinti. Traficul in zona este blocat pentru preluarea victimelor si pentru cercetarea la fata locului, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit…

- Accidentul a avut loc in jurul orei 16:00 locala (17:00, ora Romaniei) vineri, in momentul in care trenul a intrat intr-o bariera de siguranta, a declarat un oficial de la ADIF, autoritatea care administreaza infrastructura feroviara.Pe langa cei patru raniti grav, alte 41 de persoane au…

- Cel putin 5 oameni au murit si alti 21 au fost raniti intr-un atac sinucigas comis intr-o biserica din suv-vestul Pakistanului, anunta AFP. Atacul a fost pregatit de doi kamikaze si comis intr-o biserica metodista din Quetta, capitala provinciei Balucistan, in timpul slujbei de duminica.

- Zece persoane au fost grav ranite și 6 au murit pe loc. Atacul armat a ingrozit autoritațile braziliene. Ucigașii purtau cagule și și-au ales cu grija victimele, scrie presa braziliana. Ucigașii i-au separat pe adulți de copii și i-au impușcat doar pe cei mari, in stil mafiot, noteaza Rede…

- Cel putin doi oameni au fost ucisi si mai multi au fost raniti in atacuri cu cutitul, joi seara, la Maastricht, in sudul Olandei, a precizat politia, citata de Reuters.Intr-un comunicat, politistii au indicat ca au existat doua incidente, petrecute la cateva sute de metri unul de celalalt,…

- Un numar record de copii au fost raniti sau ucisi de mine antipersonal sau alte dispozitive explozive in 2016, cateva conflicte contribuind la un bilant 'ingrozitor' pentru al doilea an consecutiv, au declarat joi expertii care au prezentat raportul anual 'Landmine Monitor', transmite Reuters. Acesta…

- Rebelii au atacat o baza a Organizației Națiunilor Unite (ONU) din Congo, omorând cel puțin 14 militari ai ONU și ranind alte 50 de persoane. „Este un atac foarte mare, cu siguranța cel mai rau în amintirile recente", a spus un purtator de cuvânt al ONU,…

- Un individ a deschis focul intr-o scoala din SUA, omorand cel putin doua persoane, conform unui anunt facut de Politia din New Mexico. Politia din statul New Mexico a transmis ca atacatorul a murit si ca alti doi elevi sunt decedati ca urmare a incidentului. Updated information: 1 suspect shooter is…

- Autoritatile spaniole au anuntat ca au confiscat intr-un port circa 6 tone de cocaina, cu o valoare estimata de 210 milioane de euro, una dintre cele mai importante capturi de cocaina din Europa, potrivit Ministerului de Interne spaniol. Garda civila si politia de frontiera au descoperit 5,88 de tone…

- Cel putin 50 de persoane au fost ranite, marti seara, dupa ce doua trenuri s-au ciocnit in apropiere de Dusseldorf, anunta Politia germana, citata de BBC. Accidentul a avut loc in orasul Meerbusch, unde un tren de pasageri s-a ciocnit cu un tren de marfa.

- Un atac cu bomba si un schimb de focuri comise de presupusi militanti ai retelei Stat Islamic s-au soldat cu moartea a cel putin 235 de persoane. Martorii au declarat pentru presa din Egipt ca atacul a avut loc in localitatea Bir al-Abed, situata in apropierea orasului Arish. Politia locala a raportat…

- Cel putin 235 de persoane au fost ucise vineri intr-un atentat cu bomba, la o moschee in nordul Peninsulei Snai, in Egipt, potrivit agentiei Mena, citata de AFP. Un bilant anterior anunta cel putin 155 de morti si alti cel putin 120 de raniti. Atacul a avut loc intr-un sat situat in aproiere de Al-Arish,…

- Martorii au declarat pentru presa din Egipt ca atacul a avut loc in localitatea Bir al-Abed, situata in apropierea orasului Arish. Politia locala a raportat ca patru persoane in vehicule de teren au deschis focul asupra celor aflati in Moscheea Al-Rawda. Incidentul s-a intamplat…

- Cel puțin 14 persoane și-au pierdut viața și alte 35 au fost ranite intr-un accident rutier produs in Columbia.Accidentul s-a produs atunci cand autocarul a cazut intr-o rapa dintr-o zona rurala in nord-vestul Columbiei, au anunțat duminica autoritațile locale, potrivit AFP,

- Cel putin 14 persoane si-au pierdut viata si alte 35 au fost ranite atunci cand autocarul in care se aflau a cazut intr-o rapa dintr-o zona rurala in nord-vestul Columbiei, au anuntat duminica autoritatile locale, potrivit AFP.Soferul a pierdut controlul autovehiculului incercand sa evite…

- Cel puțin 14 persoane și-au pierdut viața și alte 35 au fost ranite atunci cand autocarul in care se aflau a cazut intr-o rapa dintr-o zona rurala in nord-vestul Columbiei, au anunțat duminica autoritațile locale, potrivit AFP. Sursa foto: Dapard Antioquia / Twitter Șoferul…

- Cel putin 26 de persoane au fost ucise vineri in estul Siriei intr-un atentat cu masina-capcana impotriva unor persoane stramutate, atac atribuit gruparii Stat Islamic, relateaza AFP si Reuters.Potrivit Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), 12 copii figureaza printre victimele…

- Atac armat marti, la o scoala din California: cel putin cinci persoane au fost ucise si doi copii au fost raniti. Atacatorul se afla si el printre decedati, fiind impuscat de fortele de politie. Seriful din Tehama, California, a anuntat ca atacul armat s-a produs la ora locala 8, la o scoala elementara…

- Cel putin opt politisti au fost ucisi intr-un atac al talibanilor in vestul Afganistanului, a anuntat luni un oficial al politiei afgane, informeaza dpa, conform agerpres.ro. Un grup de talibani a atacat un punct de control al politiei din Farah, capitala provinciei omonime. 'Un alt…

- Cel putin 630 de familii au fost afectate de alunecarea de teren determinata de iesirea din matca a raului La Paila, in municipiul Corinto, in sud-estul Columbiei, care a provocat totodata cinci morti si 32 de raniti, potrivit Biroului Natiunilor Unite pentru Coordonarea Problemelor Umanitare (OCHA),…

- O femeie in varsta de 52 de ani care conducea un SUV a pierdut controlul autovehiculului si a intrat intr-o cladire din lemn in care se tineau cursuri. Soferul a fost transportat la spital pentru analize privind alcoolemia. "Vehiculul a patruns destul de mult in cladire si din pacate mai multi…

- Cel putin 27 de oameni si-au pierdut viata, iar alti 24 au fost raniti, indica bilantul provizoriu al focurilor de arma trase duminica intr-o biserica baptista din Texas de o persoana neidentificata,...

- Un atac armat a fost comis la o biserica din statul american Texas. Un individ inarmat a deschis focul in timpul slujbei, spune presa americana. Poliția a fost pusa in alerta. Update ora 22.00: Postul CNN care citeaza un oficial local anunța ca bilanțul victimelor atacului armat e de 27 de morți. Update…

- Organizația Națiunilor Unite (ONU) și Columbia, principalul producator mondial de cocaina, au pus vineri in aplicare un acord ce presupune viramentul a 270 de milioane de euro ajutor acordat de ONU pentru Bogota, pentru a o susține in lupta impotriva eradicarii și reconversiei plantațiilor de coca,…

- Cel putin trei persoane au murit joi în urma unui incident armat care a avut loc în incinta unui centru comercial din orasul american Thornton, statul Colorado, potrivit politiei locale, relateaza site-ul televiziunii CNBC. "Împuscaturi la Walmart, 9900 Grant St. Mai…

- Autoritatile, care au mobilizat zeci de echipaje de politie, pompieri si ambulante, au anuntat ca atacatorul sau atacatorii au fost neutralizati. Nu este clar, in acest moment, daca a fost vorba de unul sau de mai multi agresori. In acelasi timp, anchetatorii spun ca nu exista indicii ca ar fi vorba…

- "Impuscaturi la Walmart, 9900 Grant St. Mai multe persoane au fost ranite. Va rugam sa stati departe de zona", a transmis politia din Thornton prin intermediul contului de Twitter. Politia a incercuit zona, iar cel putin 12 ambulante au fost trimise la fata locului. Martorii povestesc…

- Cel putin trei persoane au murit joi in urma unui incident armat care a avut loc in incinta unui centru comercial din orasul american Thornton, statul Colorado, potrivit politiei locale, relateaza site-ul televiziunii CNBC. Politia a incercuit zona, iar cel putin 12 ambulante au fost trimise la fata…

- UPDATE Ultimele informații vorbesc despre4 morți și 8 raniți.E din nou alerta in SUA! In centrul New York-ului, mai multi ofiteri de politie au fost impușcați, chiar in Manhattan. Doi oameni au fost uciși, iar alții 5 sunt raniți. Conform unor informații, o camioneta a intrat in mai multi…

- Politia sustine ca un suspect a fost arestat. VIDEO from scene shows multiple bikers laying on the ground after being struck by a truck pic.twitter.com/bFPVdi1rAh— New York City Alerts (@NYCityAlerts) October 31, 2017 Stire in curs de actualizare

- Cel putin 5 raniti la New York, dupa un incident armat in Manhattan. Surse citate de presa americana afirma ca o masina a intrat intr-un grup de biciclisti. Un barbat a fost arestat in legatura cu incidentul.