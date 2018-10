Stiri pe aceeasi tema

- Cinci politisti au fost impuscati in cursul unui incident armat care a avut loc miercuri in orasul Florence din statul american Carolina de Sud, au anuntat autoritatile, precizand ca presupusul autor al incidentului a fost arestat, informeaza agentia The Associated Press.

- 7 persoane au fost impuscate, aseara in jurul orei locale 21.00, in Parcul Kirk din Syracuse, din statul american New York, relateaza www.express.co.uk. Politia locala a gasit la fata locului mai multi raniti. Potrivit presei locale, victimele se aflau la ...

- Cel putin trei persoane au fost ucise, iar altele sunt ranite dupa ce o persoana a deschis focul intr-un centru de distribuire a medicamentelor din statul american Maryland, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate din SUA. Atacul armat a avut loc in zona Perryman, in comitatul Harford din…

- Presedintele american Donald Trump va vizita miercuri statul Carolina de Nord, afectat de inundatii majore in urma uraganului Florence, soldat cu cel putin 32 de morti in trei state americane, relateaza Reuters.

- Sapte persoane au murit in statul Carolina de Nord, iar o alta si-a pierdut viata in Carolina de Sud, dupa ce uraganul Florence a adus precipitatii record, provocand inundatii si numeroase pene de curent in multe zone, informeaza agentia The Associated Press.

- Leul s-a apreciat, joi, in fata euro si dolarului american. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat joi un curs de referinta de 4,6391 lei/euro, in scadere usoara fata de nivelul atins miercuri cand valora 4,6393 lei. Dolarul american, cotat indirect in piata romaneasca prin raportare…

- Stare de urgența in capitala Statelor Unite, Washington, din cauza uraganului Florence, care urmeaza sa ajunga pe coasta de Est a Americii. Amenintate sunt si statele Maryland, Virginia, Carolina de Nord și de Sud.

- Autoritatile americane au dispus evacuarea a peste un milion de persoane din Carolina de Sud si Virgina din cauza uraganului Florence, care ar putea fi cea mai puternica furtuna care a lovit vreodata regiunea, scrie The Guardian.