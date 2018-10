Stiri pe aceeasi tema

- 7 persoane au fost impuscate, aseara in jurul orei locale 21.00, in Parcul Kirk din Syracuse, din statul american New York, relateaza www.express.co.uk. Politia locala a gasit la fata locului mai multi raniti. Potrivit presei locale, victimele se aflau la ...

- Cel putin trei persoane au fost ucise, iar altele sunt ranite dupa ce o persoana a deschis focul intr-un centru de distribuire a medicamentelor din statul american Maryland, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate din SUA. Atacul armat a avut loc in zona Perryman, in comitatul Harford din…

- Presedintele american Donald Trump va vizita miercuri statul Carolina de Nord, afectat de inundatii majore in urma uraganului Florence, soldat cu cel putin 32 de morti in trei state americane, relateaza Reuters.

- Sapte persoane au murit in statul Carolina de Nord, iar o alta si-a pierdut viata in Carolina de Sud, dupa ce uraganul Florence a adus precipitatii record, provocand inundatii si numeroase pene de curent in multe zone, informeaza agentia The Associated Press.

- Uraganul Florence este pe cale sa devasteze Carolina de Nord, potrivit guvernatorului acestui stat american. Taifunul a atins uscatul in zori, aducand ploi torentiale, vanturi violente si generand inundatii.

- O filmare publicata de Administrația Naționala Oceanica și Atmosferica (NOAA) din Statele Unite a fost realizata dintr-un avion care a zburat luni prin ochiul uraganului Florence. In imaginile desprinse parca din filmele de acțiune de la Hollywood se vede cum avionul zboara contra vantului care poate…

- Cel putin 11 persoane, printre care si doi politisti, au murit în Nicaragua, în urma unui atac armat al guvernului, ce a avut loc în orasele Diriamba si Jinopete, din regiunea Pacifico, a informat Centrul pentru Drepturile Omului din Nicaragua