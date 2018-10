Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul s-a petrecut sambata dupa-amiaza, in localitatea Lapusata din judetul Valcea. Potrivit primelor informatii, copilul se juca pe strada, sub supravegherea mamei, in momentul in care o soferita l-a lovit in plin cu masina. La fata locului a intervenit o ambulanta SAJ si SMURD. Din…

- Un tanar din Maramures, care probabil a petrecut intr-unul dintre cluburile din centrul Clujului, a vrut sa evite un control al Politiei si a refuzat sa opreasa la semnalele agentilor. Dupa o urmarire din zona centrala pana intr-un cartier de la periferia orasului, soferul aflat sub influenta alcoolului…

- Trei persoane, doi adolescenți și mama lor, au ajuns la spital, marți, in urma unui accident rutier produs pe Drumul Poienii. Accidentul a fost produs de un șofer invarsta de 18 ani, care intr-o curba la dreapta a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, a patruns pe contrasens și a intrat in…

- Incidentul s-a produs Luni, la pranz, pe o strada din in orasul spaniol Zaragoza. Masina a intrat pe trotuar si a lovit mai multe persoane care se aflau acolo. Cel putin trei persoane sunt ranite, potrivit primelor informatii de la locul accidentului. Lumea a intrat in panica. Persoanele ranite…

- Patru persoane, intre care doi copii, au fost ranite marți seara, dupa ce mașina in care erau a fost lovita de un tren, in localitatea Vladeni, județul Iași. Cei doi adulți sunt in stare de inconștiența. (Oferta speciala playstation) Accidentul feroviar a avut loc marți seara in localitatea Vladeni,…

- Trei persoane au fost ranite grav, marti dimineata, in urma unui accident care s-a petrecut pe DN1 A, in dreptul localitatii Boldesti. Accidentul a avut loc pe fondul necordarii de prioritate.

- Un accident rutier soldat cu sapte raniti, printre care si un copil in varsta de un an, s a produs duminica seara la Caineni in judetul Valcea, pe DN 7 Valea Oltului, informeaza Agerpres.ro. Potrivit IPJ Valcea, cele sapte persoane ranite au fost transportate la spital. Un autoturism in care se aflau…

- O tanara in varsta de 18 ani a murit, iar trei tineri sunt raniti, dupa un accident rutier produs in timpul noptii de luni spre marti, de un adolescent de 16 ani, care a condus masina, desi nu avea permis si era baut, transmite corespondentul MEDIAFAX.