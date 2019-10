Cinci persoane au fost ranite intr-un accident rutier care s-a petrecut duminica seara, in Timiș. Vina o poarta un șofer in varsta de 19 ani, care a efectuat o depașire fara a se asigura, iar la revenirea pe banda de mers a acroșat autoturismul depașit. Una dintre victime se afla in stare grava. Conducatorul auto […] Articolul Cinci persoane ranite, una in stare grava, dupa un nou accident pe o sosea din Timis a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .