- Cinci persoane, printre care doua minore de 3 si 12 ani, au fost ranite sambata, pe DJ 106, in localitatea Nocrich. In zona se circula alternativ, a anuntat Inspectoratul Județean de Poliție, citat de Agerpres.

- Accident rutier grav Grosii Baii, un autoturism s-a rasturnat, din informațiile primite sunt 6 victime, o doamna gravida si 5 copii. Echipaje EPA si SAJ au intervenit la accident. Toate victimele au fost predate la UPU. Vom reveni cu amanunte. Imagini accident grav in Maramureș . Șase persoane ranite…

- Un accident rutier, soldat cu patru persoane ranite, dintre care doua sunt copii, a avut loc joi seara, in jurul orei 21.30 in municipiul Aiud. „Detașamentul de pompieri Aiud intervine cu o ambulanța SMURD la un accident rutier dintre doua autoturisme in municipiul Aiud, sunt 4 victime, conștiente și…

- Patru persoane, intre care trei copii cu varste cuprinse intre 6 și 9 ani, au fost duse la spital, duminica seara, dupa un accident care a avut loc pe Defileul Jiului, in apropierea Manastirii Lainici. Impactul s-a produs intre doua autoturisme. Vinovat a fost gasit un tanar de 20 de ani, care…

- Sapte persoane, printre care si un copil, au fost ranite intr un accident rutier petrecut miercuri seara, pe DN 13E, in zona Campu Frumos, in apropierea municipiului Sfantu Gheorghe, conform Agerpres.ro. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie IJP Covasna, Nicoleta Tolvaj…

- Un accident s-a produs duminica pe Drumul Național 67 C, mai cunoscut drept ”Transalpina”, intre Laz și Capalna, au transmis reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Alba. Potrivit acestora, un motociclist a pierdut controlul asupra motocicletei și a intrat in coliziune cu parapetul de pe…

- Șase persoane, intre care doi copii, au fost ranite, vineri, in urma unui accident produs pe DN 72, in localitatea Dragodana, județul Dambovița, dupa ce un șofer a adormit la volan și a lovit o alta mașina, potrivit Mediafax.Potrivit Poliției Dambovița, șase persoane au fost ranite, pe DN…

- Ploile și furtunile din ultima perioada au produs nu numai disconfort termic, ci și pagube materiale sau in vieți omenești! Fenomenul tot mai des intalnit in luna aprilie a acestui an a rapit viața a doi copii și a ranit zeci de persoane, doar in cursul zilei de sambata!