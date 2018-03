Stiri pe aceeasi tema

- Accidentul a avut loc in zona localitatii Dragutesti. La locul accidentului au ajuns doua echipaje pentru descarcerare si un echipaj SMURD, precum si patru echipaje din cadrul Serviciului Judeteam de Ambulanta, care au gasit cinci persoane ranite, dintre care trei incarcerate. Conform…

- Cinci persoane cu vârste cuprinse între 18 și 50 de ani au fost ranite grav, dupa ce mașina în care se aflau a intrat, luni dimineața, într-un cap de pod, pe E 79, în localitatea Draguțești din județul Gorj. Patru victime au fost duse la spital, iar una este resuscitata…

- Cinci persoane au fost ranite, luni dimineata, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a izbit de un cap de pod, pe drumul european 79, in judetul Gorj. In urma impactului, trei dintre victime au ramas incarcerate, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj, scrie…

- Un accident rutier a avut loc, in urma cu cateva minute, la Draguțești. Din primele informații e vorba de un autoturism cu cinci persoane ranite. Revenim cu detalii. Articolul ACUM: Accident GRAV la Draguțești! 5 persoane, ranite apare prima data in GorjDomino - cotidian local! .

- Duminica, 25 februarie, in jurul orei 17:10, pe DN1 E60, pe raza comunei Poieni, județul Cluj, s-a produs un accident rutier soldat cu decesul a doua persoane, ranirea grava a trei persoane și ranirea usoara a altor trei persoane. Conform primelor verificari, un barbat, de 48 ani, din Oradea, in timp…

- Zeci de persoane au fost ucise sau ranite sambata in doua atacuri sinucigase cu masini-capcana in orasul-port Aden din sudul Yemenului, au afirmat martori si medici locali, atentatele fiind revendicate de Statul Islamic.

- In urma impactului, pasagerul de 65 de ani din autoturismul din judetul Iasi a decedat pe loc iar alte doua persoane au fost ranite grav, iar alte doua persoane ranite usor. Un echipaj SMURD si unul de Ambulanta s-au deplasat la fata locului, pentru a acorda ingrijiri si pentru a transporta ranitii…

- Trei persoane, intre care doi adolescenti, au fost ranite, joi dimineata, pe DN2B, in zona localitatii Cilibia, judetul Buzau, dupa ce o femeie aflata la volanul unei masini a derapat, din cauza vitezei mari pe un drum acoperit cu polei, si a lovit doi copaci.

- Zece persoane au fost implicate, miercuri seara, intr un accident rutier produs pe DN 17D, la iesirea din localitatea Ilva Mica spre orasul Singeorz Bai, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Bistrita Nasaud citate de Agerpres.ro. Accidentul s a produs intre un…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Timis, un grav accident rutier a avut loc, vineri seara, pe DJ 592, dupa ce doua masini s-au izbit puternic, intre orasele Buzias si Lugoj. „ISU Timis intervine la un accident rutier, intre 2 autoturisme, pe DJ592,…

- Doua persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut in noaptea de vineri spre sambata, in jurul orei 1.00, in localitatea Ciumbrud, langa Aiud. Din primele date, o masina a ajuns in afara soselei si a rupt o teava de gaz. Cele doua persoane ranite au fost transportate la spital. La fata locului…

- Doua persoane au fost ranite, dupa ce mașina in care se gaseau a derapat și s-a izbit de un cap de pod. Accidentul s-a inregistrat ieri, pe DN17B, in comuna Dorna Arini. La volan era un barbat de 52 de ani, din Broșteni. El nu a adaptat viteza pe carosabilul acoperit cu zapada. Din accident […]

- Accident grav la Botosani, cu doi raniti grav. Cele doua persoane se aflau intr-un autoturism Audi, iar la iesirea din localitatea Victoria din comuna Stauceni soferul, un tanar de 21 de ani, Gabriel Loren, din Sulita, a pierdut controlul volanului, a parasit partea carasabila si a intrat violent…

- În urma cu puțin timp, în apropiere de localitatea Sacele din județul Constanța a avut loc un accident rutier. O mașina s-a rasturnat și doua persoane au fost ranite. DIn fericire, echipa de salvare ajunsa la locul incidentului a gasit doua persoane ranite ușor. Polițiștii au început…

- Accidentul a avut loc pe Drumul Național 7, intre localitațile Pauliș și Sambateni. „Din primele clarificari, s-a stabilit ca un conducator auto de 19 ani din Barzava, in timp ce conducea un autoturism pe DN7, dinspre Pauliș inspre Arad, s-a angajat in depașirea unei coloane de tiruri, intrand…

- Doua persoane au fost ranite, vineri dimineata, dupa ce autoutilitara in care se aflau s-a ciocnit cu un camion, pe DN1, in judetul Brasov, la aceasta ora traficul fiind blocat in zona, potrivit NEWS.RO.Citeste si: Singura romanca invingatoare la Roland Garros, marturii INCREDIBILE dupa victoria…

- Miercuri dimineata, la sediul organizatiei Salvati Copiii din Jalalabad, estul Afganistanului, 11 persoane au fost ranite, in urma unui atac cu masina-capcana, relateaza AFP, citat de News.ro . “In jurul orei 9.10 (4.40 GMT) o masina capcana a explodat la intrarea in complex, apoi un grup de barbati…

- În urma cu puțin timp a avut loc un accident feroviar în localitatea Ovidiu, la prima cale ferata dinspre Constanța. Un tren marfar a intrat în coliziune cu un autoturism. Din fericire, nu au existat persoane încarcerate. La locul impactului s-au deplasat o autospeciala…

- Un bebelus a murit, iar alte 15 persoane au fost ranite, dupa ce un vehicul a intrat in multime in zona plajei Copacabana, din orasul brazilian Rio de Janeiro. Soferul susține ca a suferit o criza de epilepsie, a anunțat ...

- Trei persoane au fost transportate la spital miercuri seara dupa ce un autobuz a derapat si s-a oprit in santul de pe marginea drumului, in localitatea Dragutesti. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii Urgenta (ISU) Gorj, Florin Chisim, este vorba despre un autobuz care…

- Un autobuz care ii transporta pe mai multi mineri din cadrul Complexului Energetic Oltenia catre locul de munca s-a rasturnat in aceasta seara in localitatea Dragutesti, de langa Targu Jiu.

- Mai multe ambulante, echipaje din cadrul Detasamentului de Pompieri Targu-Jiu, precum si politisti rutieri au fost mobilizate pe DN 66, in Dragutesti, dupa ce un autocar care transporta muncitori s-a rasturnat. "Accidentul rutier a avut loc in satu lasi, in comuna Dragutesti. Un autobuz s-a…

- Trei persoane au fost ranite, miercuri seara, pe DN 66, in localitatea Dragutesti, dupa ce un autocar cu muncitori a derapat si s-a rasturnat in afara partii carosabile. Oamenii ar fi trebuit sa ajunga la cariera din Farcasesti, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Deși ninge inca de ieri dupa-amiaza, in unele zone rurale utilajele de deszapezire inca nu au ajuns. Un exemplu este comuna Cașeiu, unde pe anumite drumuri comunale zapada troneaza pe carosabil.

- O masina a ars in intregime, iar doua persoane au fost ranite, in urma unui incendiu izbucnit, in aceasta seara, la un service auto din Galati, a declarat purtatorul de cuvant al ISU Galati, Catalin Sion. Potrivit sursei citate, din hala au ars aproximativ 150-200 metri patrati si toate bunurile din…

- Explozia s-a produs, luni, la o teava de gaze dintr-un parc de sonde petroliere din localitatea Hurezani, judetul Gorj. Deflagrația a fost extrem de puternica, fiind urmata de un incendiu. Din fericire, angajații au reușit sa se evacueze in timp util. Aproximativ 10 autoturisme aflate…

- Trei persoane au fost ranite, duminica, intr-un accident rutier petrecut pe DN 66 A, in localitatea Valea de Brazi, judetul Hunedoara, dupa ce masina in care se aflau a plonjat in raul Jiu, de la aproximativ 15 metri inaltime, informeaza ...

- Trei persoane au fost ranite, duminica, intr-un accident rutier petrecut pe DN 66 A, in localitatea Valea de Brazi, judetul Hunedoara, dupa ce masina in care se aflau a plonjat in raul Jiu, de la aproximativ 15 metri inaltime. Doua dintre victime se afla in stare critica.

- In aceasta dimineața in jurul orei 04,00 pe DN18, in localitatea Borsa a avut loc un accident de circulatie soldat cu ranirea a patru persoane și avarierea unui autoturism. Un conducator auto a pierdut controlul volanului și a intrat in santul de pe marginea drumului, evenimentul nefericit s-a petrecut…

- Cinci persoane au fost ranite vineri, in jurul pranzului, dupa ce doua autoturisme s au ciocnit pe DN1, la intrarea in localitatea Vladeni, victimele urmand sa fie transportate la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Brasov, informeaza purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta…

- Sase persoane au fost ranite, una fiind in coma, dupa ce doua masini s-au ciocnit, marti, pe Drumul National 7, Valea Oltului, in judetul Sibiu, traficul in zona accidentului fiind ingreunat.Citește și: ACCIDENT grav in județul Sibiu: 15 persoane implicate, traficul este blocat (FOTO)…

- In urma cu putin timp a avut loc un accident intre municipiul Buzau si Ramnicu Sarat. Printre persoanele ranite se afla si fostul deputat Aurelian Mihai. In accidentul din judetul Buzau au fost implicate 5 persoane, printre care si fostul deputat Aurelian Mihai. Persoanele ranite se indreptau spre Bucovina,…

- Cinci persoane, intre care un copil, au fost ranite, sambata, dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat pe DN 2 E85, in zona Crucea Comisoaiei din judetul Buzau, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Accidentul rutier a avut loc pe sensul de mers Vatra Dornei - Campulung Moldovenesc, in eveniment fiind implicat un microbuz de transport persoane. Soferul acestuia a pierdut controlul volanului intr-o curba si a intrat pe contrasens, lovindu-se astfel de un parapet din apropiere. Citeste…

- Sase persoane au fost ranite, duminica, pe DN 17, in zona localitatii Pojorata, judetul Suceava, dupa ce microbuzul in care se aflau a intrat in parapeti, transmite corespondentul Mediafax.

- Politia din Australia a arestat, joi, un individ care a intrat cu un autovehicul in oamenii de pe o artera aglomerata din Melbourne, ranind cel putin 19 persoane, a relatat presa locala, citata de Mediafax."Masina a intrat in mai multi pietoni aflati pe strada Flinders, o artera aglomerata ...

- Un accident soldat cu doua persoane ranite a avut loc luni, 18 decembrie in Amați. Vinovat de producerea accidentului este șoferul de 38 de ani care a apasat prea tare pedala de accelerație. Mașina s-a rasturnat și s-a izbit de un stalp. Un barbat de 38 de ani, din localitatea Tireac, aflandu-se la…

- Cinci persoane, trei adulti si doi copii, au suferit arsuri in urma unei deflagratii produse in bucataria unei locuinte din localitatea Dorobantu, informeaza ISU Ialomita. Pompierii militari si echipaje ale Ambulantei au intervenit rapid pentru acordarea primului ajutor victimelor si transportul acestora…

- Unul dintre autoturismele implicate, in care se afla un barbat și o femeie, a derapat și s-a rasturnat in șanțul de pe marginea șoselei. o alta mașina care venea din spate și in care se aflau doi tineri din Craiova a franat brusc, fiind lovita din spate de un al treilea autoturism, in care se aflau…

- Patru persoane, intre care si un copil in varsta de 10 ani, au fost ranite, sambata seara, in urma unui accident rutier produs in comuna Varias, din judetul Timis, fiind implicate doua masini, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un barbat aflat la volanul unui autoturism Opel a incercat sa intoarca, sambata, pe Centura municipiului Buzau si nu s-a asigurat, fiind lovit de o autoutilitara incarcata cu lemne. In urma impactului, atat barbatul care a provocat accidentul cat si sotia sa care se afla in masina au fost…

- Potrivit Brigazii Rutiere, accidentul rutier a avut loc in Sectorul 1 al Capitalei, pe strada Occidentului, la intersectie cu strada Berzei, fiind implicate un taximetru si o autospeciala a Politiei rutiere. Soferul taxiului nu a acordat prioritate masinii de politie, cu toate ca aceasta avea girofarul…

- Un barbat, in varsta de 66 de ani, și fiica sa, in varsta de 28 de ani au fost grav raniți, astazi, intr-un accident rutier produs la Albota. Mașina in care se aflau a ajus mai intai intr-un șanț și, ulterior, intr-un cap de pod, dupa ce ce șoferul autoturismului a pierdut controlul volanului. Pentru…

- In prezent, circulatia feroviara este inchisa pe ambele fire pentru a permite reprezentantilor institutiilor autorizate sa intervina la fata locului. Din primele informatii primite de la locul accidentului pasagerii din autoturism sunt grav raniti. Reprezentantii CFR mentioneaza ca starea…

- A fost activat planul rosu de interventie dupa ce un autoturism a intrat intr un grup de persoane aflate. S-a intamplat in fata Scolii generale nr. 1 din Buzau. Din primele informatii, ar fi ranite cel putin cinci persoane, iar la fata locului se afla mai multe ambulante, scrie News.ro. Conform informatiilor…

- Șase persoane au ajuns la spital dupa ce directoarea unei școli a intrat cu viteza cu mașina intr-un grup de parinți și bunici care așteptau copiii sa iasa de la școala. S-a intamplat in fața Școlii numarul 1 din Buzau. S-a declanșat planul roșu de intervenție.

- Un accident rutier grav s a produs in Capitala, in noaptea de luni spre marti. In coliziune au fost implicate o masina a Jandarmeriei si un autoturism. Potrivit informatiilor, cinci persoane au fost ranite, una dintre ele fiind in stare grava. Potrivit Adevarul.ro, accidentul a avut loc in jurul orei…

- Cinci persoane au fost ranite, una dintre ele fiind in stare grava, in urma unui accident rutier produs in Capitala in noaptea de luni spre marti si in care au fost implicate o masina a Jandarmeriei si un autoturism. Patru dintre raniti sunt jandarmi, potrivit reprezentantilor Brigazii Rutiere a Capitalei.

- Accident grav in urma cu puțin timp pe DN6, la ieșirea din Sannicolau Mare spre Cenad, județul Timiș, aproape de granița cu Ungaria. Patru persoane au fost ranite dupa ce doua mașini au intrat in coliziune. In fiecare autoturism se aflau cate doua persoane. Doi dintre oamenii implicați in accident au…