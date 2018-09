Stiri pe aceeasi tema

- Sapte oameni, printre care si copii, au fost impuscati joi in orasul Syaracuse din statul american New York, a anuntat sindicatul pompierilor prin retelele sociale preluate de Reuters, incormeaza Agerpres. Politia a reactionat la incident putin dupa ora locala 21 si a gasit la fata locului…

- Procurorul statului Kosovo a pus, vineri, sub acuzare 12 persoane, inclusiv oficiali ai guvernului, pentru fraudarea pensiilor, pentru ca au inregistrat in mod fals mii de persoane ca veterani de razboi care au primit astfel milioane de euro beneficii de la stat, relateaza Reuters.

- Forțele de ordine din Rusia au inchis peste 800 de persoane in urma protestelor organizate ieri in toata țara. Un ONG pentru drepturile omului susține ca protestele sunt o reacție la creșterea varstei de pensionare și ca aceasta schimbare ii afecteaza popularitatea lui Vladimir Putin in randul alegatorilor,…

- Magistratii italieni investigheaza 20 de persoane in cazul podului prabusit din Genova soldat cu moartea a 43 de persoane, conform procurorului general din Genova, Francesco Cozzi, scrie Reuters, potrivit news.ro.O sursa judiciara a informat, de asemenea, ca printre suspecti se afla si angajati…

- In jur de 100 de pasageri si de membri ai echipajului s-au simtit rau in timpul unui zbor al companiei Emirates de la Dubai spre New York, au comunicat autoritatile, citate de Reuters și preluate de Agerpres.

- Fortele de securitate din sud-vestul Iranului au arestat patru persoane suspectate ca apartin unei celule a Statului Islamic care planifica atacuri, a anuntat ministrul serviciilor de informatii Mahmoud Alavi citat marti de agentia de presa Tasnim, preluata de Reuters. Potrivit ideologiei musulmane…