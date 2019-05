Cinci persoane mascate și înarmate cu o mitralieră au jefuit o cafenea din Germania O cafenea din orașul german Oberursel a fost jefuita de cinci persoane înarmate cu o mitraliera. Grupul a atacat clienții cu spray lacrimogen înainte de a fura 8.000 de euro, relateaza Deutsche Welle.

Poliția din Germania a spus ca cinci persoane mascate înarmate cu o mitraliera au intrat în cafenea din apropiere de Frankfurt luni dimineața. Atacatorii au dat cu spray lacrimogen și au furat 8.000 de euro, înainte sa fuga cu o mașina. La momentul jafului, ora locala 4.00, nu erau decât proprietarul și câțiva cunoscuți de-ai sai în cafenea.

