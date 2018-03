Stiri pe aceeasi tema

- Patru barbati si o femeie au fost arestati preventiv marti, in orasul francez Grenoble, in cursul unei operatiuni care a vizat o retea de sustinere a unei grupari islamiste irakiano-siriene, afirma surse din cadrul investigatiei citate de site-ul cotidianului Le Figaro.

- Franța face un pas ambițios spre tineri și ii indreapta spre valorile culturale printr-un proiect considerat revoluționar. Mai exact, este vorba despre un ajutor de 500 de euro, pe care tinerii de 18 ani il vor primi pentru a se familiariza cu patrimoniul cultural francez.

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului P.F. Poienile de Sub Munte au descoperit și confiscat, pe timpul unei misiuni specifice, peste 1.300 pachete cu țigari, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de desfacere din Romania. Ieri, 2 martie a.c., in jurul orei 17.30, lucratori din cadrul Sectorului…

- Un numar de 31 de suspecți din șapte județe au fost reținuți, in urma a 35 de percheziții organizate de Poliția Transporturi Constanța, la persoane banuite de contrabanda cu țigari și cu produse petroliere , furturi de ambarcațiuni, pescuit ilegal și delapidare.

- O tanara in varsta de 33 de ani a fost ucisa la Galati de fostul iubit, in plina strada, cu mai multe lovituri de cutit, potrivit Antena3.ro. Incidentul a avut loc in timp ce femeia se indrepta catre serviciu. Victima a fost atacata de barbatul de care se despartise. Surse din ancheta au precizat ca…

- Mai mult de 61.500 de persoane au semnat o petitie cerand anularea unui concert de la festivalul "Papillons de nuit" din Normandia pe care il va sustine Bertrand Cantat, fostul lider al formatiei Noir Desir, condamnat la opt ani de inchisoare pentru uciderea in 2003 a partenerei sale, actrita Marie…

- Ionela Prodan a ales sa plece in America, acolo unde va avea parte de liniște și va evita sa dea explicații despre problemele de sanatate. VESTI TRISTE despre Ionela Prodan. Anuntul DUREROS facut de FAMILIE Surse apropiate cantaretei spun ca in curand va pleca in America, in Las Vegas,…

- Doua atentate TERORISTE: Zeci de persoane ucise in doua atacuri sinucigase Potrivit martorilor locali, atacurile au avut loc cu mașini-capcana, tentatele fiind revendicate de Statul Islamic (SI), scrie Reuters. Sambata, in orasul Aden din sudul Yemenului, zeci de persoane au murit și mulți au fost raniți…

- Trei persoane au fost retinute pentru 24 de ore si sase au fost plasate sub control judiciar in urma perchezitiilor domiciliare efectuate de politisti la persoane banuite de trafic si consum de droguri din Bacau, Constanta si Eforie Nord, informeaza un comunicat al IGPR, transmis vineri Agerpres.Conform…

- Polițiștii Biroului Rutier Pitești l-au depistat pe B.A., de 44 de ani, din comuna Davidești, care efectua activitați de transport persoane, contra cost, pe ruta Mioveni-Pitești, fara a fi autorizat. Barbatul a fost sancționat contravențional conform Legii 38/2003 cu amenda in valoare de 1000 de lei…

- Primaria Parisului a anuntat miercuri ca aproape 3.000 de persoane fara adapost au fost numarate in capitala in noaptea de joi spre vineri, intr-o operatiune de recenzare inedita in Franta, transmite AFP, potrivit agerpres. ‘Aproape 3.000 de persoane au fost contabilizate (…) in spatiul public parizian’,…

- Un barbat de 43 de ani si o femeie de 47 de ani sunt suspectati ca ar fi racolat tinere din Republica Moldova pentru practicarea prostitutiei in orasul Amsterdam, Olanda. Suspectii au determinat doua tinere de 20 si, respectiv, 29 de ani, sa practice prostitutia in schimbul sumei de 400/500 euro pe…

- Trei persoane au fost trimise in judecata de procurori DIICOT Alba Iulia pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc, respectiv de mare risc. Cei trei sunt acuzati ca au introdus in Romania cannabis si cocaina.

- Priveghiul organizat in strada de o familie de romi a avut loc in timpul nopții de marți spre miercuri, iar mai mulți cetațeni nemulțumiți au sunat la 112. Oamenii au reclamat ca a fost aprins focul pe trotuar, iar din curte se auzea muzica la volum foarte tare. Deoarece li s-a cerut sa opreasca…

- 11 medicii și agenții economici din cei 20, care au fost reținuți de catre CNA vineri, intr-un dosar ce vizeaza comercializarea medicamentelor ilegal, au fost plasați in arest la domiciliu, alții 8 raman in izolataor, iar o persoana se afla la spital.

- O femeie a fost ucisa si alte 12 persoane au fost ranite, duminica, dupa ce un barbat inarmat cu un cutit a atacat oamenii aflati intr-un centru comercial din capitala chineza Beijing, a anuntat politia locala, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Douazeci de persoane, printre care 12 angajati din domeniul ocrotirii sanatatii si opt reprezentanti ai unor retele farmaceutice, au fost retinute vineri, 9 februarie, de Centrul National Anticoruptie (CNA) si procurorii anticoruptie.

- Jucatoarea romana de tenis Elena Gabriela Ruse s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului ITF de la Grenoble (Franta), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, dupa ce a dispus de frantuzoaica Harmony Tan cu 6-4, 5-7, 6-2. Ruse (20 ani, 231 WTA), a patra favorita, s-a…

- Drogurile care fac ravagii printre tinerii din Buzau provin, in parte, de la distribuitori din Galati. O grupare infractionala care actiona in cele doua judete a fost anihilata de politisti si procurori DIICOT, in urma a 15 perchezitii efectuate cu sprijinul Directiei de Operatiuni Speciale – I.G.P.R.…

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate (BCCO) Pitesti, sub coordonarea procurorilor DIICOT, au efectuat 14 perchezitii intr-un dosar privind savarsirea de fraude informatice, trei persoane fiind retinute. Potrivit unui comunicat al BCCO Pitesti transmis, joi, AGERPRES,…

- Inundații in Paris. Aproape 400 de persoane au fost evacuate din casele lor, ca masura de precauție, pe masura ce raurile din Franța au continuat sa se umfle și sa iasa din matca, scrie Press Association. Treisprezece regiuni din intreaga țara sunt in alerta de inundații, dupa ce ploile abundente au…

- Douazeci si sapte de persoane au fost ranite, dintre care patru grav, într-un accident rutier produs joi pe o sosea nationala din sud-vestul Frantei, transmit Reuters si France 3, citând autoritati locale. Un autocar în care se aflau 45 de elevi de liceu a intrat în…

- Politistii din Reghin, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale, au retinut 4 persoane din judetul Mures, care ar fi comis, in ultima saptamana, 7 furturi din autoturisme din judetele Mures, Cluj si Brasov, cu un prejudiciu de 50.000 de lei. Read More...

- Un fost infirmier si diacon dintr-o dieceza din Flandra a recunoscut marti, în prima zi a procesului sau de la Bruges, în nordul Belgiei, ca a provocat moartea a 10-20 de persoane, au relatat marti media belgiene, citate de AFP. Este pentru prima data când Ivo Poppe,…

- Politistii din Calarasi au retinut 9 persoane si au ridicat 160 de kilograme de tutun maruntit, in urma a 18 perchezitii efectuate ieri, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, in judetul Calarasi si in municipiul Bucuresti.

- Un incendiu a cuprins un imobil, al Primariei Ploiesti, situat pe strada Plaiesilor.Raluca Vasiloae purtatorul de cuvant al ISU Prahova a declarat, pentru ZIUA de Constanta, ca a luat foc acoperisul cladirii compusa din parter si un etaj.Pentru stingerea incendiului au fost trimise la interventie trei…

- Declarația 600 a fost subiectul unor discuții in PSD, intre ministrul Finanțelor, Ionuț Mișa, și Liviu Dragnea. Așadar, aceasta declarație ar putea fi eliminata. Declarația 600 trebuie depusa pana la 31 ianuarie 2018 de catre cei care, in 2017, au obținut venituri din activitați independente echivalente…

- Politistii efectueaza luni dimineata 18 perchezitii in Bucuresti si in judetul Calarasi, la locuintele mai multor persoane banuite de crearea unui prejudiciu de 2.800.000 de lei, prin activitati ilicite cu tigarete si tutun, 14 mandate de aducere urmand sa fie puse in executare. Potrivit…

- In aceasta dimineata, politistii din Calarasi, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane, efectueaza 18 perchezitii la locuintele mai multor persoane banuite de crearea unui prejudiciu de 2.800.000 de lei, prin activitati ilicite cu tigarete si tutun. 14 mandate de aducere…

- Grupul civic “Coruptia ucide” a anuntat sambata ca exista informatii potrivit carora se incearca deturnare coloanei de manifestanti care vor protesta in Bucuresti, afirmand ca exista surse care spun ca vor fi inflitrate persoane care sa modifice traseul stabilit de protestatari, deturnandu-i catre…

- O femeie a fost ranita usor, vineri dupa-amiaza, în urma exploziei la centrala termica pe gaze a unei pensiuni din Gura Diham, la Busteni, iar alte 10 persoane au fost evacuate, informeaza reprezentantii ISU Prahova. Explozia survenita la capacul centralei pe gaze nu a fost urmata de un incendiu,…

- Patru persoane au fost retinute și alte trei plasate sub control judiciar, marți, in urma unor percheziții efectuate, in Prahova și Bihor, de polițiști din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Ploiești, cu sprijinul B.C.C.O. Oradea și al jandarmilor, sub coordonarea procurorilor…

- Ea a precizat ca cei doi pacienti cu gripa, o femeie de 52 de ani si un barbat de 24 de ani, ambii din Slatina, sunt internati la Spitalul Judetean de Urgenta si nu au boli asociate. Ei nu erau vaccinati antigripal in sezonul rece 2017 - 2018. Cei doi pacienti s-au prezentat la spital saptamana…

- Doi barbati cu varsta cuprinsa intre 24 si 44 de ani, stabiliti cu domiciliul in orasul Donduseni, au fost retinuti vineri, 12 ianuarie, de catre politisti. Ei sunt suspectati de comercializarea drogurilor, iar unul dintre acestia are antecedente penale.

- Accident petrecut aseara la Turnu-Severin. Pe o strada acoperita cu zapada inghetata, o tanara de 31 de ani a calcat frana, iar autoturismul pe care il conducea a alunecat intr-un stalp, apoi a ricosat intr-un taxi.

- Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale, in comun cu DIFE a MAI, a descins cu percheziții in aceasta dimineața in cadrul unei cauze penale pornita pe faptul escrocheriei, in proporții deosebit de mari, comise de un grup criminal organizat, pe faptul depașirii atribuțiilor…

- In Spania, doua persoane s-au inecat pe coasta basca dupa ce au fost luate de un val puternic, iar un schior a murit dupa ce a fost lovit de un copac doborat de vant. La Aeroportul din Amsterdam au fost inregistrate rafale de vant de peste 110 km/ora, determinand anularea a sute de zboruri. Si in Franta…

- De la distracție, la spital! 19 persoane au ajuns la spital direct de la petrecerea de Revelion, dupa ce au consumat bucatele pregatite pentru masa festiva la bucataria unei pensiuni din Alba Iulia. Surse din cadrul DSP au declarat ca 14 persoane au ajuns la spital cu salvarea și alții cu mașinile proprii.…

- Doi locuitori ai capitalei au fost retinuti de procurorii anticoruptie si ofiterii CNA intr-un dosar de trafic de influenta, in care acestia sunt banuiti ca ar fi intermediat o afacere cu terenuri din oraselul Codru. Sub pretextul coruperii mai multor functionari, banuitii ar fi cerut 380 000 de dolari.

- Autoritațile egiptene au executat marți un numar de 15 deținuți care fusesera condamnați pentru orchestrarea unor atacuri contra forțelor de securitate staționate in Peninsula Sinai, conform purtatorului de cuvant al poliției egiptene.

- O femeie din judetul Prahova a fost depistata si va fi audiata, vineri seara, la sediul Politiei Prahova, ea fiind suspectata ca a amenintat cu un cutit intr-un autobuz o adolescenta in varsta de 17 ani. Surse din Politie au declarat ca mama unei tinere din Ploiesti a reclamat, vineri dupa-amiaza, ca…

- O femeie de 44 de ani suspectata ca vineri a amenințat o tanara cu un cuțit intr-un autobuz in Ploiești a fost ridicata de la locuința sa situata intr-un sat din Prahova și urmeaza sa fie adusa la Ploiești pentru audieri. Ea este cercetata pentru amenințare și port ilegal de obiecte perosculoase spun…

- Politistii din Constanta, cu suportul Directiei Operatiuni Speciale, au efectuat 17 perchezitii la persoane banuite de furt calificat prin metoda ,,Imprietenire'. 15 persoane au fost retinute. La data de 13 decembrie a.c., politistii Inspectoratului de Politie Judetean Constanta, cu suportul Directiei…

- UPDATE : Surse judiciare au declarat pentru News.ro ca femeia, care se numeste Magdalena Serban si este din Craiova, a fost incoerenta pe toata durata audierilor, nefurnizandu-le anchetatorilor nicio informatie despre faptele comise. Prima ipoteza a anchetatorilor este ca femeia ...

- Dupa ce o femeie a impins o tanara de 25 de ani la stația de metrou Dristor sub roțile metroului, Dan Antonescu face o analiza și spune ca cea care a comis macabrul act are probleme psihice. Dan Antonescu mai precizeaza ca pe langa analiza sa, i s-a mai comunicat acest aspect din surse sigure.…