Cinci persoane blocate, in lift, in Constanta. Unde intervin acum pompierii In aceasta noapte, in jurul orei 01.30, la telefonul de urgenta 112, s a solicitat, de catre un apelant, ajutorul pompierilor pentru deblocarea a cinci persoane care au ramas blocate intr un lift in municipiul Constanta.Cel care cerea sprijinul militarilor indica drept adresa strada Mircea cel Batran blocul E3.Nu se cunoaste cu exactitate daca a fost o defectiune a liftului, o intrerupere de curent, sau suprasarcina peste capacitatea liftului.La adresa indicata a plecat un echipaj de la Detasame ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu violent a izbucnit in aceasta dimineața la un restaurant din Mamaia. Autoritațile au fost alertate printr-un apel la 112, iar in cel mai scurt timp mai multe echipaje de pompieri s-au deplasat la fața locului. De altfel, 13 pompieri au intervenit pentru stingerea flacarilor. Ulterior…

- Pompierii constanteni intervin marti, la un bloc situat pe strada Mircea cel Batran, pentru a debloca doua persoane aflate in lift.La fata locului au intervenit pompierii de la Detasamentul Fripis cu o autospeciala de stingere cu modul de descarcerare. Salvatorii intervin cu operativitate cu mijloacele…

- In prezenta ministrului Apararii Nationale, Gabriel Les, alaturi de seful Statului Major al Fortelor Navale, viceamiralul Alexandru Mirsu, a avut loc festivitatea de absolvire a Academiei Navale "Mircea cel Batran" din Constanta, promotia 2019. Tinerii emotionati, dar echipati corespunzator cu tarie…

- Cinci persoane, intre care si un copil, au ramas blocate, joi seara, in liftul unui bloc din municipiul Zalau, ascensorul ramanand intre etajul 1 si parter. Pompierii au deblocat usa si le-au scos pe cele cinci persoane din lift.

- Este vorba despre sectii de la Colegiile ”Sf. Sava”, ”Gheorghe Lazar” si ”Spiru Haret” din Capitala, ”Fratii Buzesti” din Craiova, ”Mircea cel Batran” din Constanta, ”Vasile Alecsandri” din Galati si ”Gheorghe Munteanu Murgoci”, din Braila.

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara pe strada Mircea cel Batran din Cernavoda, judetul Constanta. Potrivit ISU Dobrogea, o persoana a fost ranita, victima nefiind incarcerata. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz pentru a stabili care sunt imprejurarile exacte in care a avut…

- Revenim astazi la articolul scris de Gh. Carp, profesor la Liceul "Mircea cel Batran", publicat in revista "Analele Dobrogei" nr. 18 din anul 1937, si care poarta titlul "Observatiuni asupra psihozei actuale a tineretului scolar". De data aceasta, ne am oprit asupra felului in care dascalul Carp vede…

- Pompierii intervin, luni seara, pentru stingerea unui incendiu care a izbucnit intr-un imobil din Arad, in urma caruia 20 de persoane s-au autoevacuat. Doi locatari au nevoie de ingrijiri medicale dupa ce au suferit atacuri de panica, potrivit mediafax.Citește și: Oreste arunca bomba! Ministrul…