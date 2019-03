Cinci persoane au murit n urma prăbușirii unui avion n vestul Iranului Cinci persoane aflate la bordul unui elicoter de salvare au murit dupa ce aparatul de zbor s-a prabușit într-o zona montana din sud-vestul Iranului, potrivit televiziunii naționale iraniene, relateaza AFP.

Elicopterul fusese trimis sa ajute o femeie de 26 de ani care însarcinata.

Nava a avut un accident înainte sa ajunga la femeie, iar trei membri ai echipajului de zbor și doi salvatori au murit.

Elicopterul a intrat în coliziune cu o antena de telecomunicații.

