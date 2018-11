Stiri pe aceeasi tema

- Starul de reality show Kim Kardashian West s-a numarat printre zecile de mii de persoane evacuate din mai multe orașe din California, in urma unui incendiu de vegetație izbucnit joi, potrivit People, scrie Mediafax.Kim Kardashian filma incendiile din avionul ei personal, cand și-a dat seama…

- UPDATE ora 13:50 – Douasprezece persoane au fost ucise de un barbat inarmat care a deschis focul intr-un bar-discoteca miercuri noapte in sudul statului american California in timpul unei petreceri studentesti, a anuntat seriful comitatului Ventura, Geoff Dean, intr-o conferinta de presa, informeaza…

- Cel putin 31 persoane si-au pierdut viata dupa ce mai multe locuinte au fost acoperite cu pamant in urma unei alunecari de teren produsa pe versantii muntelui Elgon din estul Ugandei, a indicat vineri un reprezentant guvernamental, citat de Reuters preluata de Agerpres. Alunecarile de teren…

- Rețeaua terorista Stat Islamic a revendicat atacul comis marți in timpul unui miting electoral in provincia Nangarhar din estul Afganistanului, in urma caruia cel puțin 13 persoane au murit, se arata intr-un comunicat emis de agenția de știri a organizației teroriste, Amaq, relateaza Reuters, potrivit…

- Bilantul cutremurului urmat de tsunami, fenomene produse vineri in insula indoneziana Sulawesi, a ajuns la 832 de morti, a anuntat duminica Agentia nationala pentru gestionarea dezastrelor care a adaugat ca suprafata afectata ar fi mai mare decat cea estimata initial, relateaza Reuters, potrivit…

- Patru persoane au murit, duminica, in urma unui atac aerian care a avut ca tinta un post de radio orasul Hodeidah, din Yemen, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Potrivit localnicilor si unor surse medicale, cei patru decedati erau angajati ai postului respectiv, numit Almaraweah. Citește…

- Pompierii au facut progrese majore in ceea ce priveste stingerea incendiilor de vegetatie din statul american California, in urma carora opt persoane au murit, dupa doua zile in care temperaturile au scazut, relateaza CNN si Reuters.