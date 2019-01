Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav a avut loc sambata la intrare in Petresti, localitate aparținatoare municipiului Sebeș. “Trafic blocat pe DN 67 C la intrare in Petresti dinspre Sebeșel, din cauza unui accident cu 2 auto implicate. O victima posibil grav”, potrivit poliției Alba. The post Accident grav la intrare…

- Cinci persoane au fost ranite luni intr-un accident rutier petrecut pe DJ 107, in afara localitatii Berghin. Un sofer din Sibiu a pierdut controlul volanului intr-o curba si a lovit cu masina, pe contrasens, alt autoturism. Potrivit IPJ Alba, luni, in jurul orei 12.00, pe DJ 107, in afara localitatii…

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a produs la intersectia strazilor Baba Novac si Andrei Muresan. Potrivit ISU Constanta, doua persoane au fost ranite. Acestea sunt constiente.Stire in curs de actualizare. ...

- Patru persoane au fost ranite astazi, 25 decembrie 2018, dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit de o țeava de gaz, accidentul fiind urmat de un incendiu. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența Alba, patru persoane au fost ranite. ”Intervine Garda Sebeș cu doua autospeciale, o ambulanța…

- Accident rutier in zona Colonie din localitatea Petrești, jud Alba pe drumul Sebeș – Șugag. Soferul unui autoturism a pierdut controlul volanului și a lovit o conducta de gaz. In urma impactului la țeava de gaz a izbucnit și un incendiu pentru care a fost necesara intervenția pompierilor. Garda din…

- Doua persoane au fost ranite in urma unui accident rutier petrecut duminica in jurul orei 16:00, pe raza localitații Lunca Mureșului. Potrivit IPJ Alba, in accident au fost implicate 2 autovehicule. Din fericire cele 2 persoane ranite sunt conștiente. Cauza probabila a accidentului a fost patrunderea…

- ACCIDENT rutier pe DN 74 la ieșire din Meteș catre Zlatna. Sunt implicate doua mașini. Trei victime, toate conștiente Potrivit IPJ Alba se pare ca șoferul unui autoturism s-a angajat intr-o depașire și a pierdut controlul asupra colanului și a ajuns intr-o gradina. In mașina se aflau 5 persoane dintre…

- Un accident in urma caruia trei persoane au fost ranite, s-a produs joi dimineața pe Strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia. Doua autoturisme, un mercedes și un VW Passat, s-au ciocnit in trafic. Din primele informații, se pare ca cele trei persoane au fost ranite ușor. Acestea au fost transportate…