Stiri pe aceeasi tema

- Accident cumplit. Un mort si opt raniti grav: copil de 11 ani transportat la spital cu elicopterul SMURD Un accident deosebit de grav a avut loc, sambata, in apropiere de Pascani, la Mogosesti Siret. O persoana a murit, iar alte ppt persoane au fost ranite. Dintre acestea patru sunt minore. Doua persoane…

- Sute de mii de persoane s-au adunat, luni, pe strazile din Toronto pentru a-i aclama pe jucatorii echipei de baschet Toronto Raptors, reveniti acasa dupa ce au castigat trofeul NBA saptamana trecuta, informeaza AFP. Sute de mii de suporteri imbracati in rosu si negru, culorile echipei, au impanzit Nathan…

- Un rezervor de gaze al unei rotiserii amenajate într-un vehicul utilitar a explodat miercuri în centrul orașului Gela, în urma deflagrației fiind ranite cel puțin 20 de persoane, trei dintre acestea fiind în stare grava, informeaza agenția de știri ANSA, potrivit Mediafax.Vehiculul…

- Cel puțin patru oameni au murit și șapte au fost raniți dupa mai multe explozii care au avut loc in Kathmandu, capitala Nepalului. Prima explozie a avut loc in centrul orașului și a facut o singura victima. La puțin timp, a avut loc o noua explozie, intr-o suburbie a orașului, in apropierea unei frizerii,…

- Accidentele rutiere fac din nou victime pe drumurile din judet. La Sighetu Marmatiei, pe strada Bogdan Voda, un motociclist a ajuns la spital in urma unui incident rutier. Tot marti, in jurul orei 17:00, in urma unui accident petrecut la Buzesti au rezultat patru victime. Potrivit Serviciului de Ambulanta…

- In urma turbulentelor severe, cel putin14 persoane au fost ranite. Unul dintre pasageri a postat pe Internet imagini video din care se pot vedea urmarile acestui incident: lucruri imprastiate pe culoare si plafonul avariat. "Scene incredibile in avion, avionul a cazut fara avertisment, mulți oameni…

- Noaptea trecuta pe strada Campiei din Turda s-a produs un accident rutier, la fața locului s-au deplasat trei ambulanțe echipaje de pompieri, descarcerare și poliție. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un conflict spontan a izbucnit in Vinerea Mare, in jurul amiezii, in centrul orasului Sebes. Mai multi tineri s-au luat la cearta in plina strada, iar unul dintre ei ar fi fost lovit in zona capului, fiind transportat la spital. Scandalul ar fi pornit pe fondul unui conflict mai vechi, potrivit IPJ…