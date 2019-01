Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au fost ranite marti seara in doua accidente, produse in localitatile Oantu si Ion Creanga, dupa ce autoturismele in care se aflau acestea s-au rasturnat, potrivit informatiilor furnizate AGERPRES de purtatorul de cuvant al ISU Neamt, sublocotenentul Adrian Rotaru. Trei persoane au fost…

- VIDEO! Accident grav in Argeș! Microbuz rasturnat. Noua persoane au fost transportate la spital. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Argeș, noua persoane au fost implicate (opt barbați și o femeie). Victimele au fost transportate la spital. Patru de catre echipajele SMURD și autospeciala…

- Șase persoane au fost ranite, miercuri dimineața, dupa ce microbuzul in care se aflau s-a rasturnat pe DN 1A, in localitatea Magurele, din cauza vitezei.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, microbuzul a cazut intr-un șanț de aproximativ trei metri, iar șase persoane…

- Trei persoane au fost ranite, joi dimineața, dupa ce mașinile in care se aflau s-au rasturnat pe centura de vest a Ploieștiului, din cauza poleiului, fara ca intre vehicule sa existe impact. 14 oameni erau in cele doua autoturisme, transmite Mediafax.Purtatorul de cuvant al Poliției Prahova,…

- UPDATE 10.45: 1000 de abonați din Tisau (Valea Salciilor, Leiculești și Tisau) și 300 de abonați din Rubla erau deconectați de la rețeaua de energie electrica. In jurul orei 11.00 se estima ca problemele ar putea fi remediate intr-o ora. Zapada cazuta inca din timpul nopții a creat deja probleme in…

- Zapada cazuta inca din timpul nopții a creat deja probleme in Buzau. Pe DN2E85, la Oreavu, un autocar de transport persoane pe ruta Bucuresti – Tecuci cu 15 persoane s-a rasturnat in afara carosabilului. Șoferul a pierdut controlul volanului pe carosabilul acoperit de zapada, iar mașina a ieșit in afara…

- Explozia a avut loc la etajul III al unui bloc, din cauza unei centrale termice. Flacarile s-au extins și la etajul superior, și la acoperiș, la ora 14 deja intreg acoperișul blocului arzand cu flacara deschisa. O femeie e in balconul de la etajul IV și sta cu un prosop la nas, pentru ca nu poate…