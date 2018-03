Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au fost arestate, vineri, dupa ce au escaladat un balcon aflat la primul etaj al ambasadei iraniene la Londra, cu scopul de a protesta impotriva Guvernului de la Teheran, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Patru persoane retinute de DIICOT in ancheta romano – germana privind traficul de migranti au fost prezentate instantei cu propunerea de arestare preventiva. Doi dintre inculpati au fost arestati, iar pentru opt persoane s-a decis arestarea in lipsa. Decizia poate fi contestata.

- Opt persoane au fost arestate duminica in comuna bruxelleza Molenbeek, dupa o serie de perchezitii in cadrul unui "dosar terorist", a anuntat luni, pentru AFP, o sursa apropiata anchetei, confirmand o informatie a cotidianului belgian La Derniere Heure. Anchetatorii suspecteaza un atentat in pregatire,…

- Inca doi schiori și-au pierdut viața in acest weekend in Franța, dupa ce zilele trecute patru persoane au murit din aceeași cauza in Alpii francezi. Cei doi sunt spanioli și faceau parte dintr-un grup de cinci persoane printre care se afla și un ghid, scrie AFP citat de Agerpres.

- Cel putin zece persoane au fost ranite si 50 au fost arestate, sambata, la Kiev in cursul unor confruntari intre politie si manifestanti anticoruptie care au amplasat o tabara de corturi...

- Mai mult de 61.500 de persoane au semnat o petitie cerand anularea unui concert de la festivalul "Papillons de nuit" din Normandia pe care il va sustine Bertrand Cantat, fostul lider al formatiei Noir Desir, condamnat la opt ani de inchisoare pentru uciderea in 2003 a partenerei sale, actrita Marie…

- Cinci persoane din judetul Neamt, care faceau parte dintr-o grupare infractionala organizata, specializata in trafic de droguri de risc si efectuare de operatiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, au fost retinute de politisti, a anuntat, vineri, printr-un comunicat de presa,…

- Primaria Parisului a anuntat miercuri ca aproape 3.000 de persoane fara adapost au fost numarate in capitala in noaptea de joi spre vineri, intr-o operatiune de recenzare inedita in Franta, transmite AFP, potrivit agerpres. ‘Aproape 3.000 de persoane au fost contabilizate (…) in spatiul public parizian’,…

- Politia franceza a arestat trei persoane suspectate ca au legaturi cu atacurile islamiste care au avut loc in Catalonia in august 2017, conform Ministerului de Interne spaniol, scrie Reuters. Arestarile au avut loc in colaborare cu autoritatile spaniole, iar cei retinuti sunt banuiti ca ar avea legatura…

- Victimele locuiau la Paris si au disparut in apropierea statiunii turistice Val d'Isere, aflata in districtul Savoie. Cei doi au fost gasiti duminica, la 2.930 de metri altitudine.Zona a fost inchisa din cauza riscului de avalansa, au informat oficialii. Un turist de alta nationalitate…

- Cel puțin 10 persoane au fost surprinse de o avalanșa in Elveția, anunța poliția locala din cantonul Valais, citata de BBC NEws. Avalanșa s-a produs la o altitudine de 2.500 de metri intr-o zona numita Col de Fenestral, a spus un purtator de cuvant al poliției elvețiene. Autortiațile au demarat operațiunile…

- Un barbat baut a injunghiat sase persoane, fara ca viata acestora sa fie in pericol, marti seara in plina strada la Paris, inainte de a fi arestat, a anuntat miercuri o sursa din cadrul politiei, relateaza AFP. Incidentul a avut loc in jurul orei 23:00 (22:00 GMT) intr-un cartier din nordul capitalei…

- Un agent sef adjunct de la Politia de Frontiera Otopeni, trimis in judecata de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, in dosarul furtului diamantelor de peste 5 milioane de euro din Franta, a fost condamnat de Tribunalul Bucuresti la trei ani de…

- Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) a emis anul trecut ordonante de evaluare pentru 2.782 de persoane consumatoare de droguri (1.321 in Bucuresti si 1.461 in restul tarii), releva bilantul Agentiei Nationale Antidrog (ANA) pe anul 2017. Astfel, se…

- Valoarea totala a masurilor asiguratorii dispuse in cursul anului 2017 de procurorii Serviciului Teritorial Cluj al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism a fost de 2.561.941, de aproape doua ori si jumatate mai mult fata de 2016 cand a fost de 1.113.555 lei.…

- Jucatoarea romana de tenis Elena Gabriela Ruse s-a calificat, vineri, in semifinalele turneului ITF de la Grenoble (Franta), dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, dupa ce a dispus cu 3-6, 6-3, 6-3 de frantuzoaica Sherazad Reix. Ruse (20 ani, 231 WTA), a patra favorita, s-a impus…

- Utilizarea telefoanelor mobile in masini, chiar si cand acestea sunt oprite sau stationate in alta zona cu exceptia parcarilor, poate duce la suspendarea permisului de conducere in Franta, informeaza miercuri Xinhua citand media locale. Conform unei decizii luate in februarie de Inalta Curte, soferii…

- Cel putin 13 persoane au fost ranite, unele fiind in stare grava, in urma unor confruntari produse joi dupa-amiaza in terminalul portuar Calais, situat in nordul Frantei, intre imigranti extracomunitari, informeaza cotidianul Le Figaro.

- Curtea Europeana pentru Drepturile Omului (CEDO) a criticat Franta pentru ca a expulzat un cetatean algerian condamnat in 2006 pentru implicarea sa intr-o organizatie terorista, potrivit unei decizii publicate joi si citate de AFP.

- Peste 300 de persoane au fost arestate in Turcia dupa ce au criticat pe retelele de socializare operatiunea militara turca din provincia siriana Afrin, a anuntat, luni, Guvernul de la Ankara, relateaza site-ul agentiei Anadolu, potrivit Mediafax.ro.

- "Bineinteles ca daca se va pune problema unei pedepse cu moartea, statul francez va interveni", a declarat Belloubet in timpul unei emisiuni politice organizate de mass-media RTL, Le Figaro si LCI.Solicitata sa precizeze ce actiuni ar fi mai exact preconizate, ministrul a declarat doar…

- Inundații in Paris. Aproape 400 de persoane au fost evacuate din casele lor, ca masura de precauție, pe masura ce raurile din Franța au continuat sa se umfle și sa iasa din matca, scrie Press Association. Treisprezece regiuni din intreaga țara sunt in alerta de inundații, dupa ce ploile abundente au…

- Cel putin 42 de persoane au fost retinute in Turcia pentru "raspandirea propagandei teroriste" pe retelele de socializare, dupa ce acestia au postat comentarii in legatura cu operatiunea militara a Ankarei impotriva unei militii kurde din nordul Siriei, informeaza agentia publica de stiri Anadolu. Politia…

- Potrivit unui comunicat al IGPR, in perioada 4 - 17 ianuarie 229 de politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate au actionat pentru destructurarea grupurilor infractionale specializate in trafic de persoane, criminalitate informatica, trafic si consum ilicit de droguri si spalare…

- O retea specializata in infractiuni de frauda informatica și fals informatic a fost destructurata de procurorii DIICOT. Timp de doi ani, membrii acesteia au luat credite de la instituții financiare nebancare din Romania folosindu-se de documente false. Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor…

- Patru tineri au fost arestati joi de politia greaca in apropierea Atenei, acuzati de apartenenta la o organizatie terorista de extrema dreapta, informeaza AFP citand o sursa din politie. Mandate de arestare au fost emise pe numele acestor patru barbati, dintre care doi in varsta de 19…

- Cel putin 25 de persoane au murit, sambata, dupa naufragiul unei ambarcatiuni care transporta aproximativ 150 de migranti, in largul coastelor Libiei, au anuntat, sambata, doua organizatii nonguvernamentale, conform Le Figaro.“Naufragiu al unei barci pneumatice la nord de Tripoli. Cel putin…

- In Spania, doua persoane s-au inecat pe coasta basca dupa ce au fost luate de un val puternic, iar un schior a murit dupa ce a fost lovit de un copac doborat de vant. La Aeroportul din Amsterdam au fost inregistrate rafale de vant de peste 110 km/ora, determinand anularea a sute de zboruri. Si in Franta…

- Sase persoane au fost arestate de ofiteri ai Unitatii Antiterorism a politiei britanice pentru presupusa apartenenta la gruparea de extrema-dreapta Actiunea Nationala, organizatie scoasa in afara legii, transmite miercuri Reuters. Cinci barbati cu varste cuprinse intre 20 de ani si 30…

- Aproximativ 450 de persoane au fost arestate incepand de sambata la Teheran, capitala fiind mai putin afectata decat micile orase iraniene de miscarea de contestare cu care se confrunta tara, relateaza AFP. ''Doua sute de persoane au fost arestate sambata, 150 - duminica si circa…

- Miscarea lui Gulen ar fi dezvoltat un program prin care persoane "nevinovate" par sa fi folosit o aplicatie de mesagerie criptata, despre care procuratura spune ca a fost utilizata de adeptii acestuia cu scopul de a comunica in secret intre ei, a declarat miercuri procurorul sef al Ankarei, Yuksel Kocaman.…

- Castelul La Mothe-Chandeniers (Vienne) din Poitou a fost cumparat de aproape 25.000 de persoane si va avea coproprietari anonimi din 115 tari care au platit mai mult de 1,6 milioane de euro, potrivit AFP, citat de News.ro. „Este un record pentru Franta si fara indoiala pentru Europa in ceea ce priveste…

- Franta si Germania si-au reafirmat, sambata, apelul la solutionarea "exclusiv pasnica" a conflictului din estul Ucrainei, printr-o declaratie comuna a presedintelui francez Emmanuel Macron si a cancelarului german Angela Merkel, informeaza site-ul Le Figaro.

- 14 tari, printre care si Franta, au votat luni o rezolutie care condamna recunoasterea de catre americani a Ierusalimului drept capitala a Israelului. Washingtonul s-a opus cu veto si a denuntat o "insulta". Palestinienii au considerat "inacceptabil" acest veto, potrivit Rador care citeaza Le Figaro.

- Potrivit unui comunicat transmis luni de IGPR, perchezitiile domiciliare s-au desfasurat sambata pe raza comunelor Obarsia Closani si Ponoarele, din judetul Mehedinti, la cinci barbati, cu varste cuprinse intre 29 si 56 de ani.In cadrul perchezitiilor, politistii au identificat si ridicat…

- Trei persoane au fost arestate preventiv, iar doua au fost plasate sub control judiciar, in urma a sase perchezitii efectuate de politisti in judetul Mehedinti, la suspecti de contrabanda calificata, nerespectarea regimului armelor si munitiilor si braconaj. Potrivit unui comunicat transmis luni de…

- Cinci persoane au murit, iar alte zeci au fost ranite in urma coliziunii intre un tren si un autobuz scolar, in sud-estul Frantei, anunta autoritatile franceze, citate de cotidianul Le Figaro, potrivit rtv.net.

- Mai multe perchezitii, la care au participat politisti constanteni, avand suportul Directiei Operatiuni Speciale, au avut loc ieri dimineata pe raza mai multor judete. Oamenii legii aveau informati potrivit carora in județele Galați, Braila și Tulcea, unde au fost efectuate nu mai putin de 17 perchezitii,…

