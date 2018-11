Stiri pe aceeasi tema

- Irina Rimes are, de cațiva ani, un obicei: artista a aprins deja luminițele de Craciun, chiar de la prima ninsoare. Stabilita de cațiva ani in Romania, unde a cunoscut adevaratul succes, Irina Rimes și-a lasat acasa, in Moldova, familia, chiar daca sufera de dorul celor dragi. Locuiește singura in Capitala…

- Pe 1 Decembrie 2018 sarbatorim Centenarul Marii Uniri. Toți ramnicenii sunt invitați de catre Primaria municipiului Ramnicu Valcea in Scuarul Mircea cel Batran, de la ora 19:00. In cadrul acestui eveniment vor fi valorificate trairile tuturor generațiilor de la 1918 pana in prezent, oferindu-ne o frumoasa…

- Acordarea voucherelor de vacanta au scazut cu 30% cererea familiilor, in special a celor cu copii, pentru destinatiile exotice de Revelion, in favoarea celor autohtone, apreciaza specialistii in turism.

- Rezervarile facute de romani pentru vacantele de Revelion au inceput timpuriu anul acesta, inca din luna februarie, conform datelor oferite de Vola.ro. Romanii care mai stau inca pe ganduri pentru rezervarea vacantei de Revelion mai au la dispozitie si...

- Hotelierii și agențiile de turism se bazeaza in continuare pe vocherele de vacanța. Pentru cei care nu au gasit pachete convenabile in lunile iulie și august, septembrie a reprezentat o opțiune buna. „Ca...