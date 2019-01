Stiri pe aceeasi tema

- Cinci ofiteri de politie au fost impuscati luni in orasul Houston din statul american Texas, in timpul unor perchezitii, au anuntat oficialii locali, fara sa mentioneze starea in care sunt acestia, relateaza Reuters.

- Franța se consulta cu partenerii sai europeni cu privire la situația din Venezuela, a declarat miercuri cabinetul președintelui Macron, dupa ce liderul opoziției venezuelean s-a autoproclamat președinte interimar, relateaza site-ul agenției Reuters, conform Mediafax."Urmarim de aproape situația…

- Ariana Grande si-a anulat concertul din acest weekend in Las Vegas, din cauza unor ''probleme de sanatate'', a anuntat vineri cantareata, potrivit Reuters. Artista in varsta de 25 de ani, una dintre cele mai populare cantarete din Statele Unite, avea sambata programat un concert la hotelul…

- Sud coreeanul Kim Jong Yang a fost ales in functia de presedinte al Agentiei Internationale de Politie, Interpol, desi Rusia spera ca generalul Alexander Prokopchuk sa fie cel care va conduce agentia.Secretarul american de Stat, Mike Pompeo, a declarat marti ca Statele Unite il sustin pe sud coreeanul…

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, a anunțat ca va face miercuri o vizita la frontiera dintre Statele Unite și Mexic, dupa ce mii de militari au fost trimiși pentru a opri trecerea unui grup mare de imigranți latino-americani, relateaza Reuters.„Voi vizita granița maine”, a declarat…

- Razboiul comercial dintre Statele Unite si China a dus la scaderea exporturilor de carne de porc spre China si Mexic, astfel incat americanii au renuntat la pui si mananca mai multa de carne de vita si de porc.Anuntul a fost facut de catre agentia de presa Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a declarat, vineri, ca este „foarte jignitor“ ca presedintele francez Emmanuel Macron sa sugereze ca Europa ar trebui sa-si creeze propria armata pentru a se proteja de potentiali dusmani, inclusiv Statele Unite, potrivit Reuters.

- Statele Unite au anuntat marti ca ofera recompense pentru informatii privind trei membri de rang inalt ai Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), formatiune scoasa in afara legii si care desfasoara de mai multe decenii o insurgenta armata impotriva statului turc, transmite Reuters. Masura ar putea…