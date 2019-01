Stiri pe aceeasi tema

- Deși era intr-o stare avansata de ebrietate, un șofer de autobuz din Braila s-a urcat la volan, fara sa se gandeasca la faptul ca ii pune in pericol atat pe oamenii pe care-i transporta, cat și pe cei aflați in trafic. Un calator a filmat scena și a sunat la 112, dupa ce șoferul a fost la un pas de…

- Mașina este foarte importanta pentru noi. Cu ea ne ducem in fiecare zi la munca sau plecam in vacanțe, iar ca totul sa decurga normal, uneori trebuie sa facem mici ajustari la mașina. Odata cu venirea iernii, trebuie sa ne echipam mașina corespunzator pentru a face fața acestui anotimp. Cand ne gandim…

- Un accident teribil s-a produs in aceasta seara, in apropiere de Medgidia. O femeie care se afla la volanului unui Logan a ieșit de pe carosabil și s-a rasturnat cu mașina pe camp. Nu respectiva femeie a fost de vina pentru accident, a dezvaluit replicaonline.ro . Femeia a fost nevoita sa faca aceasta…

- Rugina este unul dintre cei mai mari dusmani ai masinii. Chiar si cele mai mici zgarieturi sau lovituri pot conduce la ruginirea caroseriei, iar in timpul iernii acest proces este accelerat de umiditatea crescuta si de sarurile de deszapezire.

- Conducatorii auto se aventureaza de multe ori in trafic in conditii de iarna (zapada, polei, vant puternic, gheata, temperaturi scazute), desi masina nu este dotata corespunzator pentru a face fata conditiilor meteo. Acestia pot rezolva rapid problema, achizitionand o serie de produse care le permit…

- La data de 31 octombrie 2018, in jurul orei 15.30, o tanara in varsta de 24 de ani, din comuna Garbova, judetul Alba, in timp ce conducea un autoturism pe DN 1 in directia Sibiu – Alba Iulia, la kilometrul 361 + 600 de metri, din cauza neatentiei in conducere, a pierdut controlul asupra autoturismului…

- Un parinte cu BMW a șocat pe toata lumea dupa ce s-a filmat în timp ce își plimba bebelușul aflat în carucior în timp ce conducea bolidul. În imaginea postata pe facebook apare un autoturism cu numere de Gorj, cu volan pe dreapta. Șoferul…

- Fiul lui Miron Cozma, fostul lider al minerilor, a fost implicat intr-un accident care a avut loc in Timișoara. Dan Cozma, care era beat la volan, a intrat cu mașina intr-un stalp. Accidentul in care a fost implicat Dan Cozma, baiatul lui Miron Cozma, a avut loc marți seara, intr-o intersecție din…