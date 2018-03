Stiri pe aceeasi tema

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 119, potrivit unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultimele cinci decese s-au inregistrat la persoane care nu erau vaccinate antigripal,…

- Peste 1.500 de cazuri de gripa au fost confirmate in sezonul rece 2017 - 2018, 35 dintre acestea fiind in județul Cluj. Din numarul total al deceselor, respectiv 111, 7 cazuri au fost in Cluj și cate 12 au fost in Capitala si in judetul Iasi, potrivit datelor furnizate de Centrul National de Supraveghere…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 107, potrivit unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile.Ultimele trei persoane care au murit din cauza gripei aveau conditii medicale preexistente si nu erau vaccinate antigripal.Este vorba despre…

- Medicii au confirmat doua noi decese provocate de gripa, la o fetita de 3 ani din Botosani si o femeie de 40 de ani din Tulcea, ambele fiind diagnosticte cu virus gripal de tip A. Numarul deceselor a ajuns la 104. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT)…

- "Din pacate, asa cum am mai afirmat, este trist cand moare cineva si am mai spus ca nu Ministerul Sanatatii declanseaza epidemia, ci specialistii. Specialistii spun ca nu este vorba despre o epidemie, ci de o circulatie mai intensa a virusului gripal", a declarat aceasta, joi, la iesirea de la discutiile…

- Alte doua persoane - doi barbati in varsta de 49 si 63 de ani - au murit din cauza gripei, astfel ca numarul deceselor inregistrate de la inceputul acestei ierni din cauza virusului gripal a ajuns la 99, conform datelor transmise marti de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile.…

- Doua noi decese cauzate de gripa au fost confirmate astazi de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Este vorba despre doi barbati in varsta de 49 si 63 de ani, din judetele Mures si Cluj. Amandoi sufereau de alte boli si nu erau vaccinati. Numarul persoanelor care au…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a anuntat, sambata, ca au fost confirmate trei noi decese cauzate de gripa. Este vorba despre o femeie de 72 de ani din Bihor, diagnosticata cu cirus gripal de tip B, dar si despre o femeie de 52 de ani din judetul Vaslui,…

- Inca doua femei au murit din cauza gripei, medicii confirmand existenta visurului in cursul zilei de vineri. Este vorba despre doua femei de peste 70 de ani, una din judetul Mures si una din judetul Arad. Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns la 90. Centrul National de Supraveghere si Control…

- O tanara in varsta de 17 ani din judetul Covasna, care era insarcinata, a murit din cauza gripei la Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica a anuntat vineri ca numarul…

- Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile a comunicat ca, intre 5 și 9 martie, cele mai multe cazuri noi de rujeola s-au confirmat in județul Suceava, fiind vorba despre 23. Alte 64 de imbolnaviri s-au inregistrat in 14 județe și in București. Conform sursei citate, numarul…

- Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile a efectuat recent o situație privind noile cazuri de rujeola raportate pana la data de 02 martie. Potrivit instituției, numarul total de cazuri confirmate cu rujeola in Romania este 11.036. In saptamana 26 februarie – 02 martie au…

- Virusul gripei face inca sase victime Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a confirmat alte sase decese din cauza virurului gripal. Este vorba de patru femei cu vârsta cuprinsa între 46 si 70 de ani. Acestea erau din Bucuresti, judetul Sibiu…

- Alte sase persoane - patru femei si doi barbati cu varste cuprinse intre 46 si 70 de ani - au murit din cauza gripei, numarul total al deceselor din cauza virusului gripal ajungand la 79. Doua dintre victime sunt din Bucuresti, iar alte doua din judetul Prahova. Conform datelor transmise luni…

- Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns la 73 duminica, ultima victima fiind o femeie de 58 de ani din Hunedoara. “Femeie in varsta de 58 de ani, din jud.Hunedoara, confirmata cu virus gripal tip A, subtip (H1)pdm09, avand condisii medicale preexistente si nevaccinata antigripal”, precizeaza Centrul…

- Un barbat din judetul Iasi si unul din judetul Ilfov au murit din cauza gripei, medicii anuntand confirmarea diagnosticului. Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns astfel la 71 de la debutul sezonului rece 2017 - 2018. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT),…

- Numarul deceselor provocate de rujeola a ajuns la 40, a anuntat vineri Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), varsta victimelor fiind cuprinsa intre trei saptamani si 39 de ani, iar mai mult de trei sferturi dintre acestea sunt copii cu varsta pana in trei ani.…

- Numarul victimelor gripei a ajuns la 69 dupa ce a fost confirmat decesul unei femei in varsta de 76 de ani, din judetul Cluj.Citeste si: Acuzatii FARA PRECEDENT la adresa Guvernului: 'Slabirea justiției, prioritatea ZERO in prima luna de mandat...' "Femeie in varsta de 76 de ani, din…

- Peste 141.000 de cazuri de infectii respiratorii s-au inregistrat in ultima saptamana, cu 67 la suta mai multe fata de perioada similara a anului trecut. De la inceputul acestei ierni au fost confirmate peste o mie de cazur de gripa, cele mai multe - 324 - in Bucuresti si in judetele Iasi, Constanta,…

- Sase noi decese provocate de gripa au fost confirmate de catre medici, fiind vorba despre patru barbati si doua femei. Niciunul dintre pacienti nu a fost vaccinat antigripal, toti avand boli cronice. Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns la 68.Citeste si: Vicele CSM, mesaj de SUSTINERE…

- Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns la 60, dupa ce medicii au confirmat virus gripal la doua femei care au murit in ultimele zile. Una era din judetul Cluj, cealalta din judetul Neamt, niciuna nefiind nevaccinata antigripal. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile…

- Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns la 57 in sezonul 2017 – 2018, dupa confirmarea a trei noi decese, la doi barbati si o femeie. Niciunul dintre pacienti nu a fost vaccinat antigripal. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anuntat,…

- Un nou deces din cauza gripei a fost confirmat vineri, fiind vorba despre un barbat de 58 de ani care a murit la Spitalul de Boli Infectioase “Victor Babes” din Timisoara. Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns la 51. Purtatorul de cuvant al Spitalului de Boli Infectioase din Timisoara, medicul…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 45, a informat miercuri Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate...

- Doua noi decese provocate de gripa s-au inregistrat marti, fiind vorba despre doua femei in varsta de 55, respectiv 61 de ani. Numarul deceselor provocate de gripa in aceasta iarna a ajuns la 39. Conform Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), marti…

- Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns la 37, potrivit ultimelor date furnizate de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). UPDATE – ora 13.10: Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns la 39, dupa ce doua femei nevaccinate, in varsta de 55 și 61 de ani,…

- Doua noi decese provocate de gripa au fost confirmate de medici, fiind vorba despre o femeie de 61 de ani si un barbat de 84 de ani. Numarul deceselor provocate de gripa in aceasta iarna a ajuns la 37.Conform Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT),…

- Gripa face ravagii in continuare. Numarul total al deceselor a ajuns la 35 Institutul National de Sanatate Publica anunta ca au fost confrmate inca trei decese cauzate de virusul gripal, fiind vorba despre un barbat de 75 de ani, din judetul Mures si doua femei, din judetul Arges si, respectiv,…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anuntat, luni, ca s-au confirmat trei noi decese provocate de gripa. Este vorba despre o femeie in varsta de 80 de ani din Bucuresti, o femeie de 47 de ani din judetul Arges si un barbat de 75 de ani din judetul…

- Inca o persoana, respectiv un tanar de 28 de ani, a murit din cauza gripei, astfel ca numarul deceselor provocate de virusul gripal, in aceasta iarna, a ajuns la 32, a anuntat, vineri, Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT).

- 22 de oameni au murit din cauza gripei de la inceputul anului si pana luni, a anuntat Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, citat de HotNews.ro. Ultima persoana care a murit este o femeie din Calarasi, in ...

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) informeaza, sambata, prin Centrul National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile, ca o femeie in varsta de 60 de ani, din municipiul Galati, a murit confirmata cu virus gripal tip B, avand conditii medicale preexistente si nevaccinata antigripal.…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile a informat, vineri, ca numarul total de cazuri confirmate cu rujeola în România raportate pâna vineri este 10.749, din care 38 de decese. În saptamâna 5 – 9 februarie au fost raportate…

- Alte patru decese au fost inregistrate in ultima saptamana, la nivel național. Printre victime este și o fetița de 4 ani, niciuna dintre victime nefiind vaccinata, a anunțat Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT). Este vorba despre o femeie de 75 de ani, din județul…

- Peste 10.300 de cazuri de rujeola s au inregistrat in Romania de la debutul epidemiei, din care 37 de decese, iar un al 38 lea deces posibil din cauza rujeolei este in curs de investigare, arata ultimele date transmise de Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile CNSCBT .In…