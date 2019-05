Cinci morţi şi mai mulţi răniţi într-o serie de explozii în Kirkuk (Irak) Cel putin 5 persoane au fost ucise si 18 ranite intr-o serie de explozii in orasul petrolier Kirkuk din nordul Irakului, conform surselor spitalicesti citate de Reuters și preluat de agerpres.

Cel putin sase dispozitive artizanale au fost detonate, iar alte doua au fost dezamorsate de fortele de securitate irakiene, conform unui comunicat de presa al armatei irakiene. Potrivit informatiilor comunicate de sursele militare, numarul victimelor ar fi de 3 persoane, iar cel al ranitilor, de 16.



Conform dpa, exploziile s-au produs pe doua strazi alaturate din centrul orasului Kirkuk.

