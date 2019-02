Stiri pe aceeasi tema

- Avion prabușit. Bilanțul negru: Morți și raniți.foto Conform unor surse din cadrul echipelor de interventie, cinci persoane au murit, iar doua au fost ranite in accident, relateaza publicatia Il Fatto Quotidiano. Cele doua persoane ranite au fost transportate la spital in stare critica. Cel putin cinci…

- Cel putin cinci persoane au murit, iar altele au fost ranite dupa ce un elicopter a intrat în coliziune în zbor cu un avion usor, în Muntii Alpi, în nord-vestul Italiei, în apropierea frontierei cu Franta, afirma surse

- Trei persoane au fost ucise si alte patru au fost ranite, in noaptea de vineri spre sambata, in timpul unui schimb de focuri de la o sala de bowling din apropiere de Los Angeles, a anuntat politia din California, citata de AFP....

- Trei persoane au fost ucise si patru ranite in noaptea de vineri spre sambata intr-un incident cu arme de foc intr-o sala de bowling in apropiere de Los Angeles, informeaza AFP, Reuters si Xinhua. Toate cele sapte victime sunt barbati, a mentionat un responsabil al politiei din Torrance, orasul aflat…

- Cel putin doua persoane au murit si 30 au fost ranite luni in urma unei explozii cu bomba in apropiere de intrarea intr-un centru comercial din sudul Filipinelor, au anuntat autoritatile, relateaza...

- Imagini atac terorist la Strasbourg in apropiere de sediul Parlamentului European. Cel putin patru morti si 13 raniti. Un atac terorist a avut loc la Strasbourg, in zona targului de Craciun, in apropiere de sediul Parlamentului European. Cel putin patru persoane au murit in urma impuscaturilor si mai…

- Accident de avion in SUA. FAA spune ca avionul era de tip Zodiac, cu un singur motor, cu doua persoane la bord in timpul prabusrii. Proprietarul locuintei a anuntat autoritatile dupa ce a gasit avionul in curtea casei. Din pacate, nu s-a mai putut face nimic pentru cei doi pasageri. FAA…

- Cel puțin 12 persoane au murit, iar 18 au fost ranite in urma unui atac armat la un bar din suburbia orașului Los Angeles.Potrivit presei americane, un barbat inarmat a intrat in local și a inceput sa arunce cu fumigene și sa traga la intamplare.