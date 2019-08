Vehiculul a explodat in apropiere de postul de control de la Al-Qahtaniyah, in provincia Hassake, aflata sub controlul Fortelor democratice siriene (FDS), conform OSDO.



Agentia de presa oficiala Sana a indicat ca atentatul s-a soldat cu mai multi morti, intre care copii, dar fara sa ofere date precise.



Atacul nu a fost revendicat deocamdata.



Gruparea jihadista Statul Islamic comite cu regularitate atacuri in nord-estul Siriei, in pofida pierderilor suportate in martie in ultima sa ramasita teritoriala la Al-Baghuz, o mica localitate la limita estica a Siriei.



Statul…