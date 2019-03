Accidentul a avut loc vineri seara intr-o fabrica de procesare a perlitei - un nisip de origine vulcanica folosit in special in agricultura - in orasul Qingzhou, au declarat autoritatile municipale intr-un comunicat.

"Cauza initiala a accidentului este o scurgere de gaz natural lichefiat. O ancheta suplimentara este in curs privind cauzele specifice", precizeaza comunicatul, adaugand ca un responsabil al companiei a fost arestat.

Accidentul a avut loc la o saptamana dupa explozia produsa intr-o uzina chimica la Yangchengh in provincia Jiangsu (est), care a facut 78 de morti, una…